La nave ucraniana Sargan 3000 abrió fuego en el Mar Negro y destruyó un dron marítimo ruso inaugurando el primer enfrentamiento entre dos embarcaciones no tripuladas de la historia.
Ucrania y Rusia protagonizaron el primer combate de la historia entre drones navales
Sargan 3000, una nave autónoma equipada con armas, interceptó a un USV ruso Orcan. El episodio confirma la transformación de las estrategias de combate con la evolución de los vehículos no tripulados.
Las Fuerzas Navales de Ucrania señalaron que la plataforma Sargan 3000 —también llamada SeaWolf—, equipada con una estación de armas Kongsberg Protector y una ametralladora de 12,7 milímetros, abrió fuego contra un MBEK ruso identificado como un Orcan antes de que alcanzara su objetivo.
Los dos vehículos no llevaban tripulación y, según el comunicado oficial, la acción combinó datos de la Dirección General de Inteligencia (GUR) para localizar y neutralizar al adversario.
El Sargan 3000
El Orcan se describe como una embarcación pequeña y rápida, propulsada por chorro de agua y concebida originalmente como USV de ataque kamikaze, mientras que el Sargan 3000 es una plataforma reutilizable y modular capaz de asumir misiones diversas, incluidas configuraciones para guerra electrónica y sistemas antiaéreos.
Según un comunicado de la presidencia ucraniana, “el complejo de combate marítimo no tripulado Sargan 3000 se trata de una plataforma polivalente que superó las pruebas y entró en servicio en la Armada de Ucrania".
"Estas lanchas no tripuladas destacan por su gran maniobrabilidad y son capaces de llevar a cabo misiones de ataque”, agregó la oficina de Volodomir Zelenski, orgullosa de los resultados de su desarrollo tecnológico.
Escenario bélico
Ucrania intensificó el uso de drones marítimos en el Mar Negro y el mar de Azov: en la campaña del mar de Azov, la Armada ucraniana afirmó haber golpeado 105 buques rusos, según The Kyiv Independent, y en julio reivindicó el hundimiento del Izumrud junto al puerto de Novorosíisk.
En el plano diplomático, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, afirmó que Moscú está "lista para negociaciones", mientras se espera si Vladímir Putin estaría dispuesto a asistir en la cumbre del G20 que se celebrará en diciembre en Miami para avanzar con las negociaciones con Zelenski.
Más allá del avance de las negociaciones, los analistas internacionales coinciden en señalar que el episodio en el Mar Negro sienta precedente sobre el avance tecnológico en los conflictos bélicos.
Si los drones navales empiezan a interceptar a otros drones, ambos bandos tendrán incentivos para desarrollar sensores, armamento y tácticas específicas para combatir máquinas en el agua, y la guerra naval entra así en una nueva fase en la que los USV pueden ser cazadores y presas simultáneamente.