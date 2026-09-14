Berlín

Alemania acusa a una empresaria de colaborar con los servicios secretos rusos

La Fiscalía General alemana sostiene que Ilona W., de doble nacionalidad alemana y ucraniana, habría colaborado desde 2023 con un agente de los servicios secretos rusos. Según la acusación, utilizó su red de contactos políticos y militares para facilitar el acceso a eventos y obtener información sobre defensa.