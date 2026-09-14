La Fiscalía General de Alemania presentó cargos contra una empresaria de Berlín, identificada como Ilona W., a quien acusa de haber colaborado con un agente de los servicios secretos de la embajada rusa en Alemania.
Alemania acusa a una empresaria de colaborar con los servicios secretos rusos
La Fiscalía General alemana sostiene que Ilona W., de doble nacionalidad alemana y ucraniana, habría colaborado desde 2023 con un agente de los servicios secretos rusos. Según la acusación, utilizó su red de contactos políticos y militares para facilitar el acceso a eventos y obtener información sobre defensa.
La mujer, que posee ciudadanía alemana y ucraniana, permanece en prisión preventiva desde su detención el 21 de enero. Según la Fiscalía, existen indicios suficientes para sostener que actuó en favor de un servicio de inteligencia de una potencia extranjera.
La acusación sostiene que la sospechosa utilizó sus actividades profesionales y su amplia red de contactos en ámbitos políticos y militares para facilitar el acceso de su supuesto contacto ruso a determinados eventos y obtener información de interés para Moscú.
Contactos en ámbitos políticos y militares
Ilona W. dirigía una agencia de mercadotecnia en Berlín y, además, presidía un grupo de presión. De acuerdo con el escrito de acusación, esas actividades le permitieron desarrollar una extensa red de contactos en círculos políticos y vinculados con la defensa.
La Fiscalía afirma que, como mínimo desde octubre de 2023, mantenía contacto con un agente de los servicios secretos rusos destinado en la embajada de Rusia en Berlín.
Según la acusación, la empresaria le habría proporcionado información sobre distintos eventos de alto nivel y habría facilitado su participación en ellos. En algunos casos, el supuesto agente habría utilizado una identidad falsa para acceder a esas reuniones y establecer contactos que pudieran resultar de interés para actividades de inteligencia.
La propia Ilona W. habría asistido a algunos de esos eventos con el objetivo de identificar posibles contactos y personas que pudieran convertirse en objetivos de interés para los servicios rusos, según la Fiscalía.
Información sobre defensa e industria armamentística
La investigación también apunta a presuntos intentos de establecer contactos con personas vinculadas al Ministerio de Defensa alemán y a empresas de la industria armamentística.
La Fiscalía sostiene que la acusada habría intentado obtener, por encargo de su supuesto contacto ruso, información relacionada con la política de defensa de Alemania y con el sector de producción de armamento, especialmente en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania.
El caso se inscribe en un período de creciente preocupación de las autoridades alemanas por las actividades de espionaje ruso en el país.
A finales de enero, el Gobierno alemán anunció la expulsión de un empleado de la embajada rusa en Berlín. Aunque las autoridades no precisaron entonces su función, el semanario Der Spiegel informó que se trataba presuntamente del agente señalado como contacto de la empresaria y que habría desarrollado sus actividades de inteligencia bajo cobertura diplomática.