Los ataques se registraron durante la noche del viernes en las regiones de Perm, Samara y Rostov. Volodimir Zelenski afirmó que fueron alcanzadas instalaciones vinculadas con la industria química y la producción de drones, mientras Rusia informó que sus defensas derribaron 230 aeronaves no tripuladas.
Ucrania atacó plantas químicas y una fábrica de drones en tres regiones de Rusia
Los ataques se registraron durante la noche del viernes en las regiones de Perm, Samara y Rostov. Volodimir Zelenski afirmó que fueron alcanzadas instalaciones vinculadas con la industria química y la producción de drones, mientras Rusia informó que sus defensas derribaron 230 aeronaves no tripuladas.
Ucrania llevó adelante una nueva serie de ataques con drones contra objetivos situados en territorio ruso durante la noche del viernes, en una operación que alcanzó instalaciones industriales de las regiones de Perm, Samara y Rostov, según informaron autoridades ucranianas y rusas.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que durante las últimas 24 horas fueron atacadas dos empresas de la industria química rusa, ubicadas en las regiones de Perm y Samara. También señaló que en la ciudad de Taganrog, en la región de Rostov, fue alcanzada una instalación dedicada a la producción de drones, además de varios almacenes.
Según el mandatario ucraniano, entre los objetivos atacados también se encontraban un depósito de petróleo, una estación de radares y un sistema de defensa aérea Pantsir-S2. Zelenski agregó que uno de los blancos se encontraba en el mar Negro, aunque no brindó mayores precisiones.
Objetivos vinculados con la industria militar
Las autoridades ucranianas señalaron que los ataques forman parte de las operaciones destinadas a afectar la capacidad industrial y militar de Rusia.
Previamente, el Ejército ucraniano había informado sobre un ataque contra una planta ubicada en Toliatti, en la región de Samara. De acuerdo con la información difundida por la propia empresa, se trata de una de las principales instalaciones del complejo petroquímico ruso.
“Estamos evaluando la dimensión de los daños”, señaló el Ejército ucraniano al informar sobre la operación y anticipó que continuarán los ataques contra objetivos relacionados con la industria militar rusa.
La estrategia de Kiev busca trasladar parte de la presión militar al territorio ruso, con ataques dirigidos principalmente contra instalaciones vinculadas con la producción energética, militar y logística.
Rusia informó el derribo de 230 drones
Por su parte, las autoridades rusas informaron que durante la noche sus sistemas de defensa antiaérea derribaron 230 drones ucranianos.
También reportaron ataques en al menos tres regiones del país, que dejaron una persona muerta y varios heridos. Las autoridades rusas no precisaron inicialmente el alcance total de los daños provocados en las instalaciones alcanzadas.
Los ataques se producen en un contexto de intensificación de las operaciones con drones a ambos lados de la frontera, mientras Rusia y Ucrania continúan desarrollando acciones contra infraestructura y objetivos militares y estratégicos del adversario.
La información sobre los daños y la magnitud de los ataques procede, por el momento, de comunicados de las autoridades de ambos países y no pudo ser verificada de manera independiente.