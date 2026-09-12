Guerra en Europa

Ucrania atacó plantas químicas y una fábrica de drones en tres regiones de Rusia

Los ataques se registraron durante la noche del viernes en las regiones de Perm, Samara y Rostov. Volodimir Zelenski afirmó que fueron alcanzadas instalaciones vinculadas con la industria química y la producción de drones, mientras Rusia informó que sus defensas derribaron 230 aeronaves no tripuladas.