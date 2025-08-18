Quién es Rodrigo Paz Pereira, el ganador de la primera vuelta en las elecciones de Bolivia
Algunos sondeos de opinión lo ubicaban en la tercera colocación, con amplia diferencia de los dos primeros, incluso ubicándose cuarto en ocasiones.
El festejo de Rodrigo Paz Pereira este domingo. Crédito: REUTERS/Pilar Olivares
Ex diputado, ex alcalde, economista de profesión y nacido en España por el exilio de sus padres, el candidato presidencial opositor Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano) dio la sorpresa en las elecciones de Bolivia al lograr el primer lugar en primera vuelta con más del 32 % de los votos.
Paz Pereira, de 57 años, es hijo del ex presidente Jaime Paz Zamora y es la principal sorpresa de los comicios, pues pasó de los últimos lugares en las encuestas de opinión previas a obtener el derecho de disputar una segunda vuelta con el expresidente conservador Jorge ‘Tuto’ Quiroga, quien gobernó Bolivia entre 2001-2002.
Su compañero de fórmula en el PDC es el ex capitán de policía Edman Lara, quien se hizo popular en las redes sociales por sus revelaciones de diversos casos de presunta corrupción en la institución policial, hasta que en 2024 fue dado de baja.
Hijo de la española Carmen Pereira y del expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993), Paz Pereira nació en Santiago de Compostela en 1967 y vivió su niñez en varios países debido a que sus padres fueron perseguidos durante los gobiernos militares de su país.
Es economista y tiene estudios en relaciones internacionales, además de una amplia experiencia en el sector público al haber sido diputado, concejal, alcalde de la ciudad sureña de Tarija entre 2015 y 2020 y actualmente senador por la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC), del expresidente Carlos Mesa (2003-2005).
Para llegar a la Alcaldía de Tarija, Paz Pereira derrotó en las elecciones municipales de 2015 al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), entonces liderado por el expresidente Evo Morales (2006-2019).
En 2019, fue parte de la llamada Coordinadora de la Defensa de la Democracia que exigió que haya una segunda vuelta electoral, en medio de las denuncias de un fraude a favor del entonces mandatario Morales y en desmedro de Carlos Mesa en los fallidos comicios generales de ese año, posteriormente anulados.
En el actual proceso electoral, el senador tuvo una campaña modesta frente al gran despliegue que hicieron Quiroga y el también opositor Samuel Doria Medina, a quien las encuestas habían situado entre los primeros lugares y con posibilidades de disputar la segunda vuelta.
Qué decían las encuestas
Las encuestas previas de cara a la primera vuelta ubicaban a Rodrigo Paz Pereira como un simple aspirante en la tercera colocación, muy por detrás de los dos primeros Samuel Doria Medina (Unidad) y Jorge Quiroga Ramírez (Libertad y Democracia).
Samuel Doria Medina de la Alianza Unidad. Crédito: REUTERS/Patricia Pinto
Las expectativas estaban sobre el empresario Doria Medina y el ex presidente (2001-2002) Quiroga, quienes se disputaban el espectro opuesto a las fuerzas que fueron afines al oficialismo actual, ambos en búsqueda de superar el 20% en esta primera vuelta.
Muy por detrás, pero aún con mayores esperanzas que Eduardo del Castillo, candidato del MAS, o de Rodríguez, el “disidente”, aparecían el empresario Manfred Reyes Villa, que regresó de su exilio en Estados Unidos durante el gobierno de Áñez.
Jorge "Tuto" Quiroga de la Alianza Libre. Crédito: REUTERS/Claudia Morales
Los sondeos de julio y agosto a cargo de Ipsos Ciesmori, Captura Consulting y SPIE indicaban que la eventual segunda vuelta sería entre Doria Medina y Quiroga.
La encuesta que más votos le daba a Paz Pereira fue la de SPIE el 8 de agosto, donde figuraba con un 9,10%. El 13 julio, la de Ciemcorp le dio 3,2%.
