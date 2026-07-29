El ejecutivo del presidente Rodrigo Paz y el Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron un acuerdo para la implementación de un plan técnico de 36 meses por 1.900 millones de dólares, anunció el organismo multilateral este miércoles.
El FMI aprobó un préstamo de 1.900 millones de dólares para Bolivia
Entre las prioridades del programa figura el restablecimiento del equilibrio fiscal, a través de una gestión más eficiente del gasto público y una mayor orientación de los recursos hacia las áreas prioritarias.
El convenio se enmarca dentro del Servicio Ampliado del FMI (SAF) "para respaldar el programa integral de reformas económicas de las autoridades del gobierno boliviano", aunque precisó que "está sujeto a la aprobación" del directorio del ente financiero, señala un comunicado.
"Se espera que el programa respaldado por el FMI ayude a catalizar financiamiento adicional del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros socios para el desarrollo, contribuyendo a un paquete de financiamiento más amplio de al menos 5.000 millones de dólares durante el período del programa", agrega.
Crisis en Bolivia
Asimismo, se indica que "los elementos clave" del programa incluyen "restablecer la sostenibilidad fiscal", centrada en la racionalización del gasto público mediante "una mayor focalización y eficiencia" para "fortalecer las redes de protección social" y que la consolidación fiscal "no recaiga sobre los pobres".
El gobierno de Paz asumió el 8 de noviembre de 2025, tras 20 años de gobiernos de izquierda. Su mandato se vio rápidamente desafiado por la oposición, en particular por el expresidente Evo Morales, fugitivo de la justicia y refugiado en la región cocalera del Chapare, en el centro del país.
Durante siete semanas entre mayo y junio, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, principalmente en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo de grupos afines a Morales, para exigir la renuncia de Paz como "única demanda".