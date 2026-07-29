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Acuerdo con el gobierno de Paz

El FMI aprobó un préstamo de 1.900 millones de dólares para Bolivia

Entre las prioridades del programa figura el restablecimiento del equilibrio fiscal, a través de una gestión más eficiente del gasto público y una mayor orientación de los recursos hacia las áreas prioritarias.

El gobierno de Rodrigo Paz busca estabilizar la economía con el respaldo del FMI, en un contexto de tensiones políticas y desafíos fiscales en Bolivia. Foto: Guadalupe Pardo / REUTERS.El gobierno de Rodrigo Paz busca estabilizar la economía con el respaldo del FMI, en un contexto de tensiones políticas y desafíos fiscales en Bolivia. Foto: Guadalupe Pardo / REUTERS.
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El ejecutivo del presidente Rodrigo Paz y el Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron un acuerdo para la implementación de un plan técnico de 36 meses por 1.900 millones de dólares, anunció el organismo multilateral este miércoles.

El convenio se enmarca dentro del Servicio Ampliado del FMI (SAF) "para respaldar el programa integral de reformas económicas de las autoridades del gobierno boliviano", aunque precisó que "está sujeto a la aprobación" del directorio del ente financiero, señala un comunicado.

Bolivia's President Rodrigo Paz names Ernesto Justiniano as defence minister following the resignation of Defence Minister Marcelo Salinas amid intensifying protests during Paz's administration, as Paz faces calls to resign, in La Paz, Bolivia, June 3, 2026. REUTERS/Claudia MoralesPaz juró como nuevo presidente en junio. Foto: REUTERS /Claudia Morales.

"Se espera que el programa respaldado por el FMI ayude a catalizar financiamiento adicional del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros socios para el desarrollo, contribuyendo a un paquete de financiamiento más amplio de al menos 5.000 millones de dólares durante el período del programa", agrega.

Crisis en Bolivia

Asimismo, se indica que "los elementos clave" del programa incluyen "restablecer la sostenibilidad fiscal", centrada en la racionalización del gasto público mediante "una mayor focalización y eficiencia" para "fortalecer las redes de protección social" y que la consolidación fiscal "no recaiga sobre los pobres".

(260610) -- EL ALTO, 10 junio, 2026 (Xinhua) -- Manifestantes participan en una marcha convocada por la Central Obrera Boliviana, campesinos, mineros, profesores rurales y otros sectores sociales, en El Alto, Bolivia, el 10 de junio de 2026. La presión sobre el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, aumentó el miércoles después de que organizaciones sociales, empresariales y políticas exigieron la declaración de "estado de excepción" para enfrentar la crisis, a 41 días del inicio de bloqueos y movilizaciones que afectan el abastecimiento de alimentos, combustibles y otros insumos en gran parte del país, difundió la prensa boliviana. (Xinhua/Str) (da) (ce)Marcha convocada por la Central Obrera Boliviana, campesinos, mineros, profesores rurales y otros sectores sociales, en El Alto, contra las medidas de Paz. Foto: Xinhua / Str.

El gobierno de Paz asumió el 8 de noviembre de 2025, tras 20 años de gobiernos de izquierda. Su mandato se vio rápidamente desafiado por la oposición, en particular por el expresidente Evo Morales, fugitivo de la justicia y refugiado en la región cocalera del Chapare, en el centro del país.

Durante siete semanas entre mayo y junio, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, principalmente en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo de grupos afines a Morales, para exigir la renuncia de Paz como "única demanda".

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