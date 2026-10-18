Roman Maksymyuk, exfutbolista de la selección de Ucrania, murió mientras combatía contra las fuerzas rusas y su cuerpo pudo ser identificado 20 meses después de su desaparición.
Identificaron 20 meses después el cuerpo de un exjugador de la selección ucraniana muerto en combate
Roman Maksymyuk había desaparecido en enero de 2025 en la región de Donetsk. Una prueba de ADN confirmó su identidad y terminó con meses de incertidumbre para su familia.
El exmediocampista tenía 50 años cuando perdió contacto con su familia, luego de una última comunicación con su esposa, Vera, el 30 de enero de 2025.
La última llamada
En aquella conversación, Maksymyuk contó que se dirigía hacia la zona de Pokrovsk, en la región de Donetsk.
También le advirtió a su esposa que probablemente pasaría mucho tiempo antes de que pudieran volver a hablar.
Después de ese contacto, no hubo más noticias y la familia mantuvo durante meses la esperanza de que hubiera logrado salir con vida de la zona de combate.
La confirmación llegó por ADN
La identificación se logró a través de una prueba genética que coincidió con el perfil de su hija, Daria.
El resultado permitió confirmar oficialmente su muerte y cerrar una búsqueda que se había extendido durante casi dos años.
Maksymyuk había desaparecido mientras intentaba escapar de un cerco militar en una de las zonas más castigadas por la guerra.
Su carrera como futbolista
Antes de incorporarse a las fuerzas ucranianas, Maksymyuk desarrolló una extensa trayectoria como mediocampista.
Jugó en clubes como Dynamo Kyiv, Dnipro, Volyn, Chornomorets y Prykarpattia.
Entre 1998 y 2002 disputó cinco partidos con la selección de Ucrania y puso fin a su carrera profesional en 2011.
Del fútbol al frente de batalla
Tras la invasión rusa iniciada en febrero de 2022, decidió sumarse al ejército ucraniano.
Se desempeñó como artillero de la 25.ª Brigada Aerotransportada de Sicheslav.
Su desaparición se produjo en Donetsk, uno de los principales escenarios de los enfrentamientos entre las fuerzas ucranianas y rusas.
El homenaje de Ucrania
En junio de 2025, la selección ucraniana le rindió homenaje durante un amistoso frente a Canadá.
El plantel mostró una camiseta con su nombre y una prenda militar en recuerdo del exfutbolista.
La confirmación de su identidad llegó más de un año después de aquel homenaje y permitió a su familia conocer finalmente el desenlace de su desaparición.