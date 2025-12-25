Recrudece la ofensiva

Rusia avanza en Ucrania y afirma haber capturado un asentamiento clave en Donetsk

El Ministerio de Defensa ruso asegura la captura del asentamiento de Sviato-Pokrovske en la región de Donetsk y reporta intensos ataques con drones y misiles durante las últimas 24 horas del conflicto en Ucrania.