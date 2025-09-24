Alemania asegura que no caerán en las provocaciones del Kremlin
Lo manifestó el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, quien advirtió que su país "no pretende caer en la trampa de escalada" impulsada por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, con las recientes violaciones del espacio aéreo europeo.
Boris Pistorius, ministro de Defensa de Alemania. Kay Nietfeld/DPA/DW
El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, calificó este martes las recientes violaciones rusas del espacio aéreo del flanco oriental de la OTAN como una "trampa de escalada" impulsada por el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Pistorius llamó a la prudencia aliada a la hora de responder a las provocaciones de Rusia y advirtió de no caer en la trampa: "No le haremos ese favor a Putin".
El ministro alemán lanzó esta advertencia en Berlín, durante un encuentro con su homólogo sueco Pål Jonson. "Observaremos con detalle lo que sucede y escoltaremos las aeronaves (rusas) fuera del espacio aéreo, con paciencia, pero dejando claro que estamos aquí y que en cualquier momento podemos emplear más medios", insistió Pistorius.
"No es cobardía ni miedo"
Pistorius sostuvo que por ahora no han registrado una agresividad evidente de los incidentes en Polonia, Rumanía y Estonia por parte de Rusia, pero la OTAN debe poder intervenir en todo caso "de forma cinética o física" si se da el caso. "Me parece un error creer que sólo se es percibido como fuerte y mesurado si se hace todo lo que se puede en todo momento. Lo importante es una mezcla saludable.
Vladimir Putin. Reuters.
La prudencia, por cierto, no es cobardía ni miedo, sino responsabilidad hacia el propio país y hacia la paz en Europa, y a eso nos sentimos obligados, así como a la seguridad de nuestro espacio aéreo", subrayó Pistorius.
El dirigente político socialdemócrata indicó que los Eurofighter germanos y los pilotos de combate suecos, por ejemplo, "pueden en cualquier momento hacer lo que sea necesario para defender de forma enérgica nuestro propio espacio aéreo. Eso debe quedar claro para todos, y también lo tiene claro Rusia".
Por su parte, el ministro sueco señaló que "ahora es el momento de mostrar solidaridad política, y eso lo hemos hecho, pero también ha llegado el momento de actuar, y daríamos la bienvenida si la (operación) Centinela Oriental fortaleciera a la Alianza" en su defensa del flanco oriental europeo. En opinión de Suecia, "esa sería una reacción adecuada".
"Nos defenderemos de cualquier amenaza"
El Consejo del Atlántico Norte, el máximo órgano de toma de decisiones de la OTAN, dejó claro a Rusia este martes (23.09.2025) que se defenderá de cualquier amenaza tras la incursión de cazas rusos en Estonia y que seguirá respondiendo en el momento y de manera oportuna.
"Nuestro compromiso con el artículo 5 es inquebrantable", dijeron en un comunicado los embajadores aliados, tras las consultas celebradas a petición de Estonia por la incursión el 19 de septiembre de tres aviones de combate rusos MiG-31 en su espacio aéreo.
"Rusia no debe tener ninguna duda: la OTAN y sus aliados emplearán, de conformidad con el derecho internacional, todos los instrumentos militares y no militares necesarios para defendernos y disuadir cualquier amenaza procedente de cualquier dirección", indicó el Consejo del Atlántico Norte.
Agregó que los aliados seguirán "respondiendo de la manera, en el momento y en el ámbito que elijamos", e hicieron referencia al artículo 5 del Tratado de Washington, fundacional de la Alianza, sobre la defensa colectiva en caso de que uno de ellos sea atacado.
Los aliados manifestaron que esta incursión rusa en el espacio aéreo estonio "forma parte de un patrón más amplio de comportamiento cada vez más irresponsable por parte de Rusia".
"Rusia es plenamente responsable de estas acciones, que suponen una escalada, entrañan el riesgo de un error de cálculo y ponen en peligro vidas humanas", subrayaron, al tiempo que pidieron a Moscú detener ese comportamiento.
Estonia había apelado al artículo 4 del Tratado de Washington, que se refiere a la solicitud de consultas cuando un aliado se sienta amenazado, para convocar esta reunión, en la que se condenó con firmeza la "peligrosa violación" del espacio aéreo estonio el pasado viernes.
Denuncian "tortura sistemática" a detenidos por Rusia
Las autoridades rusas sometieron de manera "amplia y sistemática" a los detenidos civiles en las zonas ucranianas ocupadas a actos de tortura, incluyendo violencia sexual, denunció el martes un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
Rusia, denuncia además, está aplicando su propia legislación en esos lugares a pesar de que esto es contrario al derecho internacional humanitario.
Los investigadores de Naciones Unidas interrogaron a 216 civiles liberados desde junio de 2023. Entre ellos, el 92 % presentaron "relatos coherentes y detallados de tortura o de malos tratos durante su cautiverio", según el informe.
Describieron "golpizas severas con diversos instrumentos, como palos y porras, descargas eléctricas en diversas partes del cuerpo y simulacros de ejecución", además de amenazas de muerte, contra ellos o sus familiares.
Asimismo describieron condiciones deficientes de detención, incluida la falta de alimentos y de atención médica adecuada, a lo que se suma que en la mayoría de casos sus familias se han quedado sin información de ellos y desconocen su paradero.
El lunes, una Comisión de investigación denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU también los traslados forzosos de población en la zona ocupada de Ucrania. Esta Comisión ya denunció en marzo las torturas por parte de las tropas de ocupación rusas.
Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
"Varias personas fueron arbitrariamente detenidas en las calles de los territorios ocupados, inculpadas con bases jurídicas cambiantes y detenidas durante días, semanas, meses, e incluso años", denunció el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, en un comunicado.
"Es esencial que los derechos de los detenidos civiles, que se vieron gravemente afectados por ese terrible conflicto, sean una prioridad en cualquier discusión de paz", declaró Türk, quien ya.
