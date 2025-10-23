#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Elecciones 2025
Unión
Colón
Premios El Brigadier
Con foco en el GNL

La Unión Europea aprobó el 19º paquete de sanciones contra Rusia

La medida fue retenida por los representantes de Eslovaquia y Hungría.

Las banderas de la Unión Europea en Bruselas. Crédito: REUTERS/Yves Herman/File Photo
 10:42
Por: 

Los países miembros de la Unión Europea (UE) aprobaron este miércoles el 19º paquete de sanciones del bloque contra Rusia debido al conflicto, que incluye la prohibición de importaciones de gas natural licuado (GNL) ruso, informó la presidencia danesa del Consejo de la UE, en el marco de la continuidad en las hostilidades de la guerra en Ucrania.

Mirá tambiénEstados Unidos sancionó a dos petroleras rusas e instó a Moscú aceptar un alto el fuego en Ucrania

"Nos complace anunciar que acabamos de ser notificados por el último Estado miembro que ahora puede levantar su reserva sobre el 19º paquete de sanciones", indicó la presidencia en un comunicado.

Eslovaquia fue el último país en mostrar reticencias, luego de que los demás Estados de la UE acordaran el texto la semana pasada.

FILE PHOTO: Slovak Prime Minister Robert Fico attends an event to mark the 130th anniversary of construction of the Maria Valeria Bridge in Esztergom, Hungary, September 28, 2025. REUTERS/Bernadett Szabo/File PhotoRobert Fico, primer ministro de Eslovaquia. Crédito: REUTERS/Bernadett Szabo

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, buscó garantías de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, sobre los altos precios de la energía y la necesidad de alinear los objetivos climáticos con los intereses de los fabricantes de automóviles y la industria pesada, según informaron medios de comunicación.

Mirá tambiénRusia bombardea un jardín de infantes tras la cancelación de la cumbre entre Putin y Trump

Otra de las naciones que había vetado en primera instancia esta nueva ronda de sanciones fue Hungría, de la mano de su primer ministro Viktor Orban, quien planeaba además albergar en Budapest la cumbre Trump - Putin. El estadounidense suspendió su viaje a Europa.

La prohibición de importaciones de GNL se implementará en dos fases: los contratos a corto plazo finalizarán tras seis meses y los contratos a largo plazo cesarán a partir del 1 de enero de 2027. La prohibición total entra en vigor un año antes de lo previsto en la hoja de ruta inicial de la Comisión para reducir la dependencia del bloque de los combustibles fósiles rusos.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy attends the European Union leaders' summit in Brussels, Belgium October 23, 2025. REUTERS/Yves Herman/PoolVolodymyr Zelenskiy, presidente de Ucrania, este jueves en el Parlamento Europeo. Crédito: REUTERS/Yves Herman/Pool

Las nuevas medidas también incluyen restricciones de viaje adicionales a diplomáticos rusos y la designación de 117 embarcaciones más de la flota fantasma rusa, en su mayoría petroleras, elevando el total a 558, indicó la presidencia danesa.

Las sanciones se producen tras la reanudación de ataques transfronterizos entre Rusia y Ucrania en los últimos días.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Rusia
Ucrania

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro