La Unión Europea aprobó el 19º paquete de sanciones contra Rusia

Los países miembros de la Unión Europea (UE) aprobaron este miércoles el 19º paquete de sanciones del bloque contra Rusia debido al conflicto, que incluye la prohibición de importaciones de gas natural licuado (GNL) ruso, informó la presidencia danesa del Consejo de la UE, en el marco de la continuidad en las hostilidades de la guerra en Ucrania.
"Nos complace anunciar que acabamos de ser notificados por el último Estado miembro que ahora puede levantar su reserva sobre el 19º paquete de sanciones", indicó la presidencia en un comunicado.
Eslovaquia fue el último país en mostrar reticencias, luego de que los demás Estados de la UE acordaran el texto la semana pasada.
Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia. Crédito: REUTERS/Bernadett Szabo
El primer ministro eslovaco, Robert Fico, buscó garantías de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, sobre los altos precios de la energía y la necesidad de alinear los objetivos climáticos con los intereses de los fabricantes de automóviles y la industria pesada, según informaron medios de comunicación.
Otra de las naciones que había vetado en primera instancia esta nueva ronda de sanciones fue Hungría, de la mano de su primer ministro Viktor Orban, quien planeaba además albergar en Budapest la cumbre Trump - Putin. El estadounidense suspendió su viaje a Europa.
La prohibición de importaciones de GNL se implementará en dos fases: los contratos a corto plazo finalizarán tras seis meses y los contratos a largo plazo cesarán a partir del 1 de enero de 2027. La prohibición total entra en vigor un año antes de lo previsto en la hoja de ruta inicial de la Comisión para reducir la dependencia del bloque de los combustibles fósiles rusos.
Volodymyr Zelenskiy, presidente de Ucrania, este jueves en el Parlamento Europeo. Crédito: REUTERS/Yves Herman/Pool
Las nuevas medidas también incluyen restricciones de viaje adicionales a diplomáticos rusos y la designación de 117 embarcaciones más de la flota fantasma rusa, en su mayoría petroleras, elevando el total a 558, indicó la presidencia danesa.
Las sanciones se producen tras la reanudación de ataques transfronterizos entre Rusia y Ucrania en los últimos días.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.