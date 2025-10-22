Guerra en Europa

Rusia bombardea un jardín de infantes tras la cancelación de la cumbre entre Putin y Trump

Un ataque con drones sobre la ciudad ucraniana de Kharkiv dejó un muerto y varios heridos. El hecho se produjo horas después de que se suspendiera el encuentro entre los mandatarios de Rusia y Estados Unidos, previsto en Budapest para negociar un alto el fuego.