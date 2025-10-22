Rusia bombardea un jardín de infantes tras la cancelación de la cumbre entre Putin y Trump
Un ataque con drones sobre la ciudad ucraniana de Kharkiv dejó un muerto y varios heridos. El hecho se produjo horas después de que se suspendiera el encuentro entre los mandatarios de Rusia y Estados Unidos, previsto en Budapest para negociar un alto el fuego.
Volodimir Zelensky exigió mayores sanciones y apoyo militar para Ucrania. Foto: Reuters.
Las autoridades ucranianas denunciaron este miércoles que un ataque ruso con drones sobre el barrio de Jolodnohirski, en Kharkiv, provocó la evacuación de 50 niños de una guardería y la muerte de una persona. El presidente ucranianoVolodimir Zelensky calificó la agresión como un “escupitajo en la cara” a quienes intentan alcanzar la paz.
Drones kamikaze sobre Kharkiv
La Fiscalía provincial informó que las fuerzas rusas emplearon dos drones kamikaze de fabricación iraní, modelo Geran‑2, contra una zona residencial y administrativa del distrito. “En uno de los edificios funcionaba una guardería privada”, detalló la fiscalía.
El gobernador Oleg Sinegubov describió “daños importantes”, mientras el ministro del Interior, Igor Klimenko, confirmó un civil muerto y siete heridos. “Rusia no tiene principios ni reglas, solo destrucción y muerte”, denunció.
Rescatistas evacúan a niños tras el ataque ruso sobre una guardería en Kharkiv. Foto: Reuters
El alcalde de Kharkiv, Igor Terejov, precisó que uno de los drones impactó directamente en el edificio educativo. “El segundo piso se derrumbó por completo. Afortunadamente, los maestros lograron bajar a tiempo a los pequeños a un refugio”, señaló.
Reacción de Zelensky y contexto internacional
Zelensky, de visita en Noruega, condenó el ataque: “No hay justificación para lanzar drones contra un jardín de infantes. Estos ataques son un escupitajo en la cara de quienes insisten en una solución pacífica. A los terroristas solo se los frena por la fuerza”.
El mandatario ucraniano insistió en la necesidad de construir refugios escolares subterráneos y reclamó más apoyo militar europeo y estadounidense.
El ataque se produjo pocas horas antes de que el presidente informara la muerte de otras seis personas en bombardeos sobre Kiev y otras localidades, en plena ofensiva rusa contra infraestructuras energéticas de cara al invierno.
Cumbre suspendida y tensiones diplomáticas
El bombardeo coincidió con la cancelación de la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, prevista en Budapest. La Casa Blanca confirmó que “no hay planes inmediatos” de reunirse, tras una conversación telefónica entre los cancilleres Marco Rubio y Serguei Lavrov.
Moscú aseguró que los preparativos “continúan”, aunque reconoció “dificultades”. Trump había planteado congelar la línea del frente en Donbás, propuesta rechazada por el Kremlin, que exige una “paz sostenible” con garantías sobre el estatus no alineado de Ucrania.
Guerra sin avances y diplomacia estancada
El conflicto, que ya lleva más de tres años, mantiene un equilibrio precario en el frente. Rusia no logró avances significativos y la guerra de desgaste sigue cobrando víctimas civiles, mientras ambos bandos desarrollan misiles de largo alcance.
Zelensky pidió al G7 y a la Unión Europea aumentar las sanciones contra Moscú y acelerar la entrega de armamento. “Solo una presión combinada puede forzar al Kremlin a negociar”, advirtió.
