Consolida su mayoría

El partido de Putin alcanza un récord de 355 escaños en el Parlamento ruso

Rusia Unida obtuvo 355 de los 450 escaños de la Duma, según los resultados preliminares. La formación oficialista también ganó las elecciones de los nueve gobernadores regionales que presentó. La Unión Europea cuestionó las condiciones en las que se desarrollaron los comicios y denunció un mayor deterioro democrático en Rusia.