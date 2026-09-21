El partido Rusia Unida, vinculado al presidente Vladímir Putin, obtuvo 355 de los 450 escaños de la Duma, la Cámara Baja del Parlamento ruso, según los resultados preliminares anunciados este lunes por la Comisión Electoral Central (CEC).
El partido de Putin alcanza un récord de 355 escaños en el Parlamento ruso
Rusia Unida obtuvo 355 de los 450 escaños de la Duma, según los resultados preliminares. La formación oficialista también ganó las elecciones de los nueve gobernadores regionales que presentó. La Unión Europea cuestionó las condiciones en las que se desarrollaron los comicios y denunció un mayor deterioro democrático en Rusia.
Con más del 95% de los votos escrutados, la formación oficialista consiguió así su mejor resultado en cantidad de bancas y mantuvo una mayoría constitucional. En las elecciones de 2021 había obtenido 315 escaños.
El Partido Comunista quedó en segundo lugar con 40 bancas, seguido por el Partido Liberal Democrático de Rusia (LDPR), con 25, y Nuevas Personas, con 20.
La participación electoral superó el 59%, según las autoridades rusas. Los comicios se desarrollaron durante tres días y fueron los primeros para renovar la Duma desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.
Desde el Kremlin, el resultado fue presentado como una muestra de respaldo al Gobierno. El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, sostuvo que los resultados reflejan, según su interpretación, un elevado nivel de cohesión de la sociedad rusa en torno a Putin.
Victoria oficialista en las regiones
Rusia Unida también consiguió la elección de los nueve candidatos a gobernador que presentó en los comicios regionales celebrados simultáneamente.
Entre ellos fueron reelegidos los gobernadores de las regiones fronterizas de Bélgorod y Briansk, además del mandatario de Tver. En la República de Chechenia, Ramzán Kadírov obtuvo, según los datos oficiales, el 99,85% de los votos.
En Tuva, Vladislav Jovalig fue elegido con el 90,95%. La principal excepción dentro de las gobernaciones fue Uliánovsk, donde el candidato del Partido Comunista, Alexéi Russkij, obtuvo la victoria con el 76,65%.
Los resultados definitivos de las elecciones legislativas serán anunciados por la Comisión Electoral Central durante esta semana.
La Unión Europea cuestionó las condiciones de los comicios
Mientras las autoridades rusas calificaron las elecciones como una expresión de respaldo al Gobierno, la Unión Europea cuestionó el desarrollo del proceso electoral.
La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, afirmó en nombre de los Veintisiete que los comicios evidenciaron, según el bloque, un deterioro de las condiciones democráticas en Rusia.
Bruselas señaló especialmente la exclusión de fuerzas opositoras, las condiciones de competencia electoral y la ausencia de observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). La UE también rechazó la celebración de elecciones rusas en los territorios ucranianos ocupados y advirtió que no reconocerá sus resultados.
La elección se produjo además en un contexto de fuerte represión contra sectores opositores y críticos de la guerra en Ucrania. El partido Yábloko, una de las últimas formaciones con una plataforma explícitamente contraria a la guerra, no consiguió representación nacional.