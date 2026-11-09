El actor y humorista británico Russell Brand recibió una condena de 10 años y seis meses de prisión luego de que un jurado lo encontrara culpable de violación y otros tres delitos de agresión sexual contra distintas mujeres. La sentencia fue comunicada por el juez Joel Bennathan, quien cuestionó duramente el comportamiento del artista y el modo en que utilizó su popularidad durante años.
Russell Brand fue condenado a 10 años de prisión tras ser calificado como "depredador sexual"
La sentencia se conoció luego de que un tribunal lo encontrara culpable de delitos sexuales contra cuatro mujeres. El juez cuestionó duramente su conducta y sostuvo que utilizó su imagen pública para encubrir comportamientos abusivos.
Durante la lectura de la decisión, el magistrado sostuvo que Brand había aprovechado la imagen de hombre divertido y carismático que construyó durante más de dos décadas para cometer delitos sexuales. "Usted se volvió un depredador sexual", expresó el juez al fundamentar la condena.
Además, la Justicia dispuso que no se divulguen públicamente las identidades de las víctimas, cuyos testimonios fueron considerados durante el proceso judicial.
Los detalles de la condena
El caso tuvo como eje una serie de ataques sexuales denunciados por cuatro mujeres. Entre los hechos por los que fue declarado culpable se encuentra la violación de una joven de 21 años, quien había asistido a uno de sus espectáculos en 2009.
El jurado de un tribunal de Londres también encontró al actor responsable de otros tres delitos de agresión sexual cometidos contra distintas mujeres.
Al comunicar la decisión, el juez Joel Bennathan se refirió a la gravedad de los hechos y cuestionó el comportamiento del acusado. Su argumentación incluyó referencias a los testimonios de las víctimas y a las circunstancias en las que ocurrieron los ataques.
Brand no mostró una reacción visible cuando se conoció el veredicto. Su esposa, en cambio, abandonó rápidamente la sala cuando los funcionarios judiciales lo trasladaron hacia las celdas del establecimiento.
Quién es Russell Brand
Russell Brand construyó su carrera inicialmente como humorista y presentador en la televisión británica. Su popularidad comenzó a crecer luego de participar en MTV y conducir Big Brother's Big Mouth, además de diferentes programas de la cadena E4 de Channel 4.
Su salto a la fama internacional llegó gracias a su participación en producciones de Hollywood como Forgetting Sarah Marshall, Misión Rockstar y Rock of Ages. Además, trabajó como actor de doblaje al darle voz al personaje del Dr. Nefario en la franquicia animada Mi villano favorito.
Durante varios años fue una figura habitual del entretenimiento internacional, tanto por sus trabajos en cine como por su personalidad provocadora y sus intervenciones públicas.
Las denuncias que cambiaron su carrera
La situación de Brand comenzó a cambiar a partir de las primeras acusaciones públicas de presuntos abusos sexuales. En 2023, una investigación periodística de The Sunday Times de Londres expuso los testimonios de cinco mujeres que denunciaron distintos episodios de comportamiento abusivo por parte del artista.
Las revelaciones tuvieron un fuerte impacto en su carrera y marcaron un punto de inflexión en su presencia dentro de la industria del entretenimiento.
Con el paso del tiempo, Brand se alejó de sus trabajos habituales en cine y televisión y concentró buena parte de su actividad en un podcast propio, a través del cual mantuvo contacto con sus seguidores.
Sin embargo, las denuncias también avanzaron en el ámbito judicial. Los testimonios de las mujeres dieron lugar a investigaciones que posteriormente llegaron a los tribunales británicos.
La condena representa un nuevo capítulo en el caso que terminó con la carrera pública que el actor había construido durante décadas y que quedó atravesada por las acusaciones y el proceso judicial.