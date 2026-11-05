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Declararon a Russell Brand culpable de violación y otros tres cargos de agresión sexual

Un jurado de Londres declaró culpable al actor por ataques sexuales contra cuatro mujeres. Brand, de 51 años, fue enviado a prisión preventiva y conocerá su sentencia el próximo lunes.

Se espera "una pena de prisión significativa" para el actor. ReutersSe espera "una pena de prisión significativa" para el actor. Reuters
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El actor y humorista británico Russell Brand fue declarado este jueves (05.11.2026) culpable en un tribunal de Londres de un delito de violación y otros tres cargos de agresión sexual a lo largo de su carrera.

A prison van leaves Southwark Crown Court after British actor and comedian Russell Brand was found guilty of one count of rape and three counts of sexual assault in his trial on charges of rape and sexual assault involving six women between 1999 and 2009, in London, Britain, November 5, 2026. REUTERS/Jack Taylor TPX IMAGES OF THE DAYEl actor fue retirado del tribunal en una camioneta penitenciaria. Reuters.

Un jurado popular declaró culpable a Brand de violar a una fan de 21 años tras uno de sus espectáculos en la capital británica en 2009, así como de haber agredido o manoseado sexualmente a otras mujeres en años anteriores. En cambio, fue eximido de otros de los delitos que se le imputaban.

Tras el veredicto, el juez Joel Bennathan, del Tribunal de la Corona de Southwark (sur de Londres), explicó que la consecuencia del veredicto del jurado se traducirá inevitablemente en "una pena de prisión significativa" antes de ordenar el ingreso preventivo del actor de 51 años en la cárcel.

La sentencia se conocerá el próximo lunes

Además del delito de violación, a Brand también se le declaró culpable de manosear, pero no de violarla oralmente, a una trabajadora de la emisora MTV durante una fiesta en un bar en Soho en 2004, de agredir sexualmente a una empleada de Capital Radio en 2005, así como de otra agresión sexual a una trabajadora de la cadena Channel 4 durante un "masaje forzado" en 2009.

Laura Brand, the wife of British actor and comedian Russell Brand, departs Southwark Crown Court after Russell was found guilty of one count of rape and three counts of sexual assault in his trial on charges of rape and sexual assault involving six women between 1999 and 2009, in London, Britain, November 5, 2026. REUTERS/Jack TaylorLaura Brand, esposa del actor, este jueves al salir del Tribunal. Reuters.

Por el contrario, fue declarado inocente de la violación a una mujer a la que conoció durante una conferencia del Partido Laborista en 1999, así como del cargo de intentar "arrastrar" a otra empleada de MTV a un baño para agredirla sexualmente en 2001.

En paralelo al juicio, la Policía Metropolitana de Londres (Met Police) confirmó hoy que Brand está siendo investigado por otras acusaciones adicionales de violación provenientes de dos mujeres y que las pesquisas siguen "en curso".

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En audiencias preliminares se reveló que estas denuncias provienen de una mujer que salió con Brand cuando el actor tenía 30 años y ella era una estudiante de 16.

Su trayectoria en los medios británicos

Durante su carrera en el mundo del espectáculo, que comenzó en los años 90, Brand fue uno de los comediantes más populares del Reino Unido y presentó programas como 'Gran Hermano'.

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