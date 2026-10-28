Russell Brand declaró ante un tribunal que se equivocó al usar su fama y éxito para "facilitar" la actividad sexual con mujeres.
Russell Brand negó los cargos, pero admitió que estuvo mal usar su fama estar con mujeres
El excomediante británico, que comparece ante el tribunal en Londres acusado de violación y agresión sexual, afirma que abusó de su posición, pero que "el consentimiento es más importante que el sexo en sí".
El humorista británico de 51 años dijo que había "abusado" de su posición "de forma muy egoísta" y que había dedicado su vida a "ligues imprudentes e idioteces".
Pero insistió en que "el consentimiento es más importante que el sexo en sí" y que el caso penal había sido un "episodio profundamente traumático" en su vida.
Brand está acusado de siete delitos, entre ellos violación y agresión sexual, contra seis mujeres en acusaciones que abarcan un período de 10 años, desde 1999. Él niega todos los cargos.
Vestido con un traje oscuro, camisa blanca y corbata, compareció ante el tribunal de Southwark durante cuatro horas el miércoles para prestar declaración.
Dijo que había alcanzado una "fama asombrosa" tras casarse con la estrella del pop estadounidense Katy Perry en 2010, pero que ahora nadie se atrevería a "tocarlo ni con un palo".
Atribuyó su caída a los "devastadores" informes de los medios de comunicación de 2023 sobre su presunta conducta sexual inapropiada, que, según él, provocaron que se le prohibiera visitar a su hijo pequeño cuando este se sometía a una cirugía a corazón abierto en el hospital Great Ormond Street.
También afirmó no haber logrado convencer a una sola persona con información relevante para que testificara a su favor en su juicio penal. "¿Acaso querrían que lo hicieras?", le preguntó su abogado, Ian Winter KC. Brand respondió: "No".
Su defensa sobre el consentimiento
La personalidad televisiva respondió con seguridad y voz potente a Winter, emitiendo una serie de respuestas secas de "no" cuando se le preguntó si había violado a mujeres en una habitación de hotel, en su casa y en el baño de un bar, y si había agredido sexualmente a trabajadoras de radio y televisión.
Declaró ante el tribunal que era "inocente" de todos los cargos y afirmó: "El consentimiento es fundamental, esencial, necesario y, de hecho, en muchos sentidos, más importante que el sexo en sí".
Posteriormente añadió: “El consentimiento es un proceso continuo y en cualquier momento cualquiera puede retirar su consentimiento”.
Durante su declaración, Brand dijo al tribunal que no recordaba algunos de los incidentes que se le imputaban y que en otros solo recordaba encuentros sexuales consensuales.
Admitió haber guardado el número de teléfono de una mujer que lo acusa de violación anal en 2009 con la letra "T" junto a su nombre, que significa "puta".
La mujer alega que Brand la violó en su casa adosada del norte de Londres, pocos días después de que ella participara voluntariamente en un trío con la estrella entre bastidores en el recinto Hammersmith Apollo de Londres.
Cuando Winter le preguntó qué quería decir con la palabra "zorra", respondió: "Así es como me refería a los encuentros sexuales casuales".
También puso dos asteriscos junto al nombre de la mujer, que según explicó al jurado significaban: "Nunca, jamás olviden a esta persona, este es un encuentro memorable".
Utilizó un lenguaje pintoresco para describir a algunas de sus acusadoras. Describió a una mujer que alega que la violó en la conferencia del Partido Laborista en 1999 como "vivaz y locuaz", y a una trabajadora de MTV que lo acusa de violación oral en 2004 como de "ojos prominentes". "Era ágil, menuda, vivaz, enérgica", dijo.
Pero hubo momentos de tensión durante el contrainterrogatorio en los que Brand miró fijamente al fiscal, Riel Karmy-Jones KC, en silencio durante varios segundos. En ocasiones, se le veía mover los labios antes de hablar en voz alta.
El fiscal lo interrogó sobre supuestas inconsistencias en sus declaraciones anteriores y lo que le había dicho al jurado con respecto a la mujer que lo acusó de violación anal. Brand dijo: “Señora Karmy-Jones, estoy completamente de acuerdo. Desde que ocurrieron estos hechos, el recuerdo se ha ido intensificando”.
“Ha sido un episodio profundamente traumático de mi vida en el que me he centrado a costa de mi matrimonio, mis hijos y mi salud. Les pido perdón, bueno, no su perdón.”
“Reconozco que este recuerdo incluye pequeños detalles que son inconsistentes y lo acepto.”
Y cuando se le preguntó si la joven fan era "simplemente otra conquista sexual" en su intento de acostarse con 5.000 mujeres, Brand le dijo al tribunal: "Realmente no sé la cifra, pero es difícil negar que así es como me comporté en la búsqueda de parejas sexuales dispuestas".
Al finalizar su interrogatorio, Karmy-Jones cuestionó a Brand sobre qué había hecho para molestar tanto a la mujer. "Creo que gozaba de fama, era una persona exitosa y admirada, y abusé de esa posición de forma muy egoísta", declaró.
“Usted estaba en una posición de poder con respecto a cada una de estas mujeres”, continuó el fiscal, a lo que Brand respondió: “A medida que me volví más exitoso y famoso, me sentí muy cómodo permitiendo que eso facilitara el acceso sexual, lo cual, estoy de acuerdo con usted, estuvo mal”.
Los cuestionamientos por su libro
Karmy-Jones también lo confrontó con extractos de su libro de 2007, My Booky Wook, en el que Brand dijo que “nunca habría cedido hasta recibir mi orgasmo por derecho de nacimiento”. En respuesta a uno de los pasajes, Brand dijo: “Reconozco que he sido un hombre muy decidido y concentrado.
“Con las mujeres, por supuesto, que es el tema de mi juicio, he sido persuasivo, seductor, suplicante y flirteador, y he dedicado gran parte de mi vida a lo que ahora parece ir más allá de la infidelidad temeraria y la idiotez.”
El fiscal afirmó que el libro de Brand incluía una foto suya de cuando tenía siete años con la siguiente leyenda: “Este es el momento exacto en que decidí fingir ser gay para atraer chicas. Tardé 15 años en obtener resultados”.
La primera presunta víctima de violación declaró ante el tribunal que creía que Brand era gay cuando se conocieron en un evento paralelo a la conferencia del Partido Laborista, lo que la llevó a aceptar que él fuera a su habitación de hotel.
El fiscal le preguntó a Brand: “Eso es algo que usted haría, ¿no? ¿Eso es algo que haría para ganarse la confianza de las chicas?”.
—No —respondió Brand.
Brand está acusado de tres cargos de violación y tres de agresión sexual. El martes, la acusación de agresión sexual se modificó a intento de agresión sexual. El juez Bennathan indicó al jurado que debían declarar a Brand inocente del cargo de agresión sexual, tras concluir que no existían pruebas suficientes para sustentar la acusación.
El juicio continúa.