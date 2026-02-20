Récord histórico en Barcelona

La Sagrada Familia culminó parte de su edificación y se convirtió en la iglesia más alta del mundo

Con la instalación del brazo superior de la cruz que corona la Torre de Jesús —la torre central del templo—, el conjunto superó en altura a cualquier otra congregación. La estructura principal se eleva ahora por encima del perfil urbano barcelonés y se consolida como el punto más alto del complejo, pensado por Gaudí como un símbolo de elevación espiritual y centralidad cristológica.