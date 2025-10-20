La "Madre" como matriz de nuestro ser

"La Piedad del Vaticano", o simplemente "Pietà", escultura creada entre 1498 y 1499 por Miguel Ángel Buonarroti (Michelángelo). Se encuentra en la Capilla del Crucifijo, Basílica de San Pedro. Representa a la Virgen María sosteniendo a Jesucristo muerto, después de la crucifixión. Exalta la figura de la Madre de Dios (Theotokos), que se vuelve el arquetipo de la maternidad heroica al presenciar el sufrimiento y la muerte de su hijo.