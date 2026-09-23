Ataques y bloqueos

Colombia militariza Santa Marta tras una ola de violencia vinculada a las ACSN

La medida fue ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella después de una jornada de ataques contra comercios, quema de vehículos y bloqueos. La escalada se produjo tras un operativo de la Fuerza Pública en el que murió alias “Cholo”, señalado como segundo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).