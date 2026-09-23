Santa Marta, uno de los principales destinos turísticos del Caribe colombiano, amaneció con un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad luego de una jornada marcada por ataques armados, vehículos incendiados, bloqueos de rutas y amenazas contra comerciantes y transportadores.
Colombia militariza Santa Marta tras una ola de violencia vinculada a las ACSN
La medida fue ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella después de una jornada de ataques contra comercios, quema de vehículos y bloqueos. La escalada se produjo tras un operativo de la Fuerza Pública en el que murió alias “Cholo”, señalado como segundo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
Las acciones fueron atribuidas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), una organización armada con presencia en el área de Santa Marta y otros sectores del departamento de Magdalena. El grupo había anunciado un “paro armado” de 48 horas tras la muerte de uno de sus principales integrantes en un operativo de la Fuerza Pública.
El llamado “paro armado” implicó restricciones a la circulación y a la actividad comercial. Durante la jornada circularon imágenes de vehículos incendiados y de hombres armados en distintos puntos de la ciudad, mientras varios establecimientos permanecieron cerrados.
El operativo que desencadenó la escalada
La escalada se produjo después de una operación realizada en la zona de Quebrada del Sol, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Según autoridades colombianas, el procedimiento dejó siete integrantes de las ACSN muertos y tres capturados.
Entre los fallecidos se encontraba José Luis Pérez Villanueva, alias “Cholo”, señalado por las autoridades como segundo cabecilla y responsable financiero de la organización.
Tras el operativo, las ACSN anunciaron el paro armado y se registraron acciones violentas en Santa Marta y sobre corredores viales de la región. La situación también generó afectaciones en la movilidad y el funcionamiento de comercios.
Refuerzo de la presencia militar y policial
Ante la situación, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó reforzar la presencia de la Fuerza Pública en Santa Marta y dispuso la militarización de la ciudad.
“He ordenado como presidente de la República que Santa Marta sea militarizada”, declaró el mandatario, quien también sostuvo que las amenazas de la organización estaban dirigidas contra comerciantes, pobladores y transportadores de la región Caribe.
La Policía reforzó los operativos en las zonas comerciales con unidades especializadas, mientras efectivos del Ejército fueron desplegados en distintos sectores y en las rutas que conectan Santa Marta con La Guajira.
El mandatario llegó además a Santa Marta y participó de las acciones de seguridad junto a integrantes de la Fuerza Pública. En las últimas horas difundió imágenes de patrullajes en distintos barrios de la ciudad.
La crisis se produce en un contexto de enfrentamientos entre las autoridades colombianas y las ACSN, una estructura armada vinculada por las autoridades con actividades de narcotráfico y extorsión. El Gobierno de De la Espriella había endurecido su estrategia frente a los grupos armados ilegales desde el inicio de su mandato.