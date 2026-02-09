Secuestraron a Juan Pablo Guanipa horas después de ser excarcelado por el régimen chavista

El líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue secuestrado en la madrugada del lunes 9 de febrero, pocas horas después de haber sido liberado de prisión, donde llevaba más de ocho meses detenido por razones políticas. El hecho fue denunciado por su familia, que exige pruebas de vida y responsabiliza directamente al actual gobierno venezolano.
El secuestro ocurre en un momento de extrema tensión institucional, ya que el régimen chavista transita una etapa de transición, luego de que el expresidente Nicolás Maduro fuera capturado por fuerzas estadounidenses y trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta un juicio por delitos federales relacionados con narcotráfico.
En su lugar, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina.
Ramon Guanipa brindó una conferencia de prensa y denunció la desaparición de su padre. Crédito: Reuters.
El operativo y la denuncia
Según el relato de su hijo, Ramón Guanipa, diez hombres armados, vestidos de civil y sin identificación oficial, interceptaron al dirigente en la zona de Los Chorros, en Caracas. Lo redujeron por la fuerza y se lo llevaron en varios vehículos, sin presentar ninguna orden judicial.
Horas antes, Juan Pablo Guanipa había recuperado la libertad como parte de un proceso de excarcelación de presos políticos impulsado por el nuevo gobierno interino. En sus primeras declaraciones, el exdiputado había manifestado su compromiso con “la reconstrucción democrática del país”. Esa misma noche, fue secuestrado.
La desaparición de Guanipa generó una ola de repudio en el arco opositor. María Corina Machado, referente de la oposición y Premio Nobel de la Paz 2025, denunció el hecho como un “acto brutal de represión” y exigió su liberación inmediata. “Es evidente que hay sectores dentro del régimen que siguen operando con impunidad, incluso sin Maduro al mando”, expresó.
Diversos dirigentes, organizaciones de derechos humanos y referentes internacionales se sumaron al pedido por su aparición con vida, señalando que este hecho demuestra la persistencia de prácticas autoritarias y persecución política, aún bajo el nuevo liderazgo gubernamental.
El exdiputado venezolano fue interceptado en Caracas por un grupo armado. Crédito: Reuters.
Venezuela sin Maduro
La captura de Nicolás Maduro a principios de enero de este año, en una operación internacional, significó un punto de quiebre en la política venezolana. Con su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos judiciales, el país quedó en manos de Delcy Rodríguez, quien prometió iniciar una etapa de diálogo y reconciliación.
Sin embargo, el secuestro de un líder opositor como Guanipa, a solo horas de su liberación, siembra dudas sobre el verdadero alcance de los cambios y revela que, aunque el poder formal cambió de manos, la represión política aún no ha cesado.
La desaparición forzada de Juan Pablo Guanipa representa un hecho gravísimo en medio del frágil proceso de transición que vive Venezuela. Su secuestro no solo pone en riesgo su integridad física, sino que también refleja la persistencia de viejas estructuras represivas dentro del aparato estatal.
Mientras el país intenta avanzar sin Maduro, casos como este dejan en evidencia que el camino hacia la democracia plena sigue lleno de obstáculos.