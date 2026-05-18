La muerte de Serena Andreatta, una joven argentina de 26 años oriunda de Rosario, generó conmoción tanto en Australia como en Argentina. La joven falleció luego de un accidente vial ocurrido en el estado australiano de Queensland, cuando el micro turístico en el que viajaba volcó mientras realizaba un recorrido entre dos destinos muy visitados por viajeros internacionales.
Quién era la joven rosarina que murió en Australia en un accidente de micro turístico
La víctima fue identificada como Serena Andreatta. El siniestro ocurrió en una ruta del estado de Queensland, dejó varios heridos y generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y argentinos residentes en el país.
El siniestro ocurrió el jueves por la tarde sobre la autopista Bruce, a unos 135 kilómetros de Townsville, cerca de la localidad de Gumlu. En el vehículo viajaban 28 pasajeros, en su mayoría turistas extranjeros, que se trasladaban desde Cairns hacia Airlie Beach.
El accidente
De acuerdo con la información difundida por medios australianos, el vuelco dejó un saldo de 17 personas heridas, tres de ellas con lesiones de gravedad. Tras el impacto, equipos de emergencia, ambulancias y personal especializado acudieron rápidamente al lugar para asistir a las víctimas.
Serena Andreatta fue trasladada a un hospital luego del accidente, aunque falleció como consecuencia de las heridas sufridas. Dos pasajeros que se encontraban en estado crítico debieron ser derivados en helicóptero hacia centros médicos de mayor complejidad.
Mientras tanto, gran parte de los heridos recibió el alta médica en las últimas horas, aunque dos personas permanecían internadas, entre ellas una amiga de la joven rosarina.
El testimonio de una sobreviviente
Una pasajera que logró salir con vida del micro relató momentos dramáticos posteriores al vuelco. Según explicó a medios locales, una amiga de Serena comenzó a buscarla desesperadamente entre los asientos tras el accidente.
La testigo señaló que la joven estaba ubicada algunas filas más adelante y no respondía. Además, defendió al conductor del transporte y sostuvo que no lo consideraba responsable de lo ocurrido.
“Me preocupa que quizás no debería haber hecho un viaje tan largo solo”, expresó en declaraciones televisivas.
Por su parte, la empresa FlixBus, encargada del servicio, emitió un comunicado en el que manifestó estar “profundamente entristecida” por el fallecimiento de la pasajera. También informó que el chofer dio negativo en los controles de alcohol y drogas y descartó que el exceso de velocidad haya sido un factor determinante en el hecho.
Dolor y despedidas
La noticia de la muerte de Serena generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde amigos, familiares y conocidos comenzaron a compartir mensajes de despedida cargados de dolor.
La joven había viajado a Australia con el objetivo de trabajar, recorrer distintos lugares y sumar experiencias. A través de sus redes sociales compartía imágenes de sus viajes y momentos vividos en distintos destinos.
Poco antes del accidente, había publicado fotografías desde la playa de Koh Poda, en Tailandia. Luego de conocerse la tragedia, esa publicación comenzó a llenarse de mensajes de despedida.
“Vuela alto hermosa”, “Sere no puedo creerlo, fuerzas a toda la familia” y “con tantas ganas de vivir. No lo puedo creer”, fueron algunas de las expresiones de dolor compartidas por allegados y conocidos.
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