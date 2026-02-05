Estados Unidos

La mordió una víbora peligrosa y terminó en terapia: recibió 70 dosis de antiveneno y un costo millonario por el tratamiento

Una joven se detuvo en una ruta para manipular una serpiente que creyó inofensiva, pero era una “boca de algodón”. Terminó en terapia intensiva, recibió más de 70 dosis de antiveneno y la factura del hospital superó los US$1,5 millones.