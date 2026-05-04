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Susto en Shanghai: un avión golpeó varias veces el puente de embarque

Susto en Shanghai: un avión golpeó varias veces el puente de embarque

Un Airbus de China Eastern impactó repetidamente contra una manga del aeropuerto.Un Airbus de China Eastern impactó repetidamente contra una manga del aeropuerto.
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Un momento de tensión se vivió en el Aeropuerto Internacional de Shanghai Hongqiao, en China, cuando un avión Airbus A350 de la aerolínea China Eastern colisionó varias veces contra el puente de embarque. El episodio ocurrió a principios de esta semana y quedó registrado en videos grabados tanto desde afuera como desde el interior de la aeronave.

En las imágenes se observa cómo el avión impacta contra la estructura utilizada para el ascenso y descenso de pasajeros. Lo más llamativo del incidente es que, después del primer golpe, la aeronave retrocede y vuelve a chocar contra la manga, lo que generó sorpresa entre quienes presenciaron la escena.

Tras la difusión del video, China Eastern informó que el incidente se produjo por un fallo mecánico. La compañía aclaró además que el impacto fue leve y que la situación no provocó lesiones entre los pasajeros que se encontraban a bordo.

Aunque no hubo heridos, el episodio encendió las alertas en el aeropuerto y obligó a revisar las condiciones operativas de la aeronave y del puente de embarque.

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