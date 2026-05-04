Un templo de Angamaly, en el estado de Kerala, India, fue escenario de una tragedia cuando un elefante se descontroló durante una ceremonia religiosa y generó una escena de pánico entre los presentes. El animal comenzó a avanzar de manera violenta dentro del recinto, provocó destrozos y obligó a la intervención de las autoridades.
Pánico en un templo de India: un elefante causó destrozos y dejó un muerto
El animal entró en estado de “musth” durante una ceremonia en Kerala. La víctima fue Vishnu, de 40 años, quien había participado en el traslado del elefante. También resultó herido de gravedad su cuidador.
El episodio ocurrió en el templo Mahavishnu de Kidangoor. Según la información, el elefante, identificado como Mayyanad Parthasarathy, entró en estado de “musth”, una fase de alta agresividad en elefantes machos que puede volver impredecible su comportamiento.
En medio del ataque, murió Vishnu, un hombre de 40 años que era conductor de camión y había participado en el traslado del animal. Además, el cuidador principal del elefante, identificado como Pradeep, sufrió heridas de gravedad y debió ser asistido tras el incidente.
Durante varios minutos, el elefante avanzó sin control por el predio, volcó vehículos, dañó parte de la estructura del templo y generó alarma entre quienes se encontraban en el lugar. La secuencia quedó registrada en videos que circularon en redes sociales y reavivaron el debate sobre el uso de elefantes en ceremonias religiosas.
Autoridades forestales y personal de seguridad trabajaron durante cerca de dos horas para contener al animal. Finalmente, lograron sedarlo mediante tranquilizantes y recuperar el control de la situación, aunque el episodio dejó una persona muerta, un herido grave y severos daños materiales.