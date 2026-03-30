Kenia: al menos 15 muertos tras un brutal choque entre un camión y un minibús
El siniestro ocurrió en el condado de Nyeri cuando un vehículo de carga que transportaba troncos colisionó de frente contra el transporte de pasajeros. El presidente William Ruto envió sus condolencias.
Al menos 15 muertos tras un brutal choque entre un camión y un minibús en Kenia.
Una nueva tragedia vial enluta al continente africano. Al menos 15 personas perdieron la vida este domingo tras un impactante accidente de tránsito ocurrido en el condado de Nyeri, en el centro de Kenia. El siniestro, que involucró a un camión cargado con troncos y un minibús de pasajeros, vuelve a poner en el foco la seguridad vial en las rutas de la región.
El reporte oficial fue confirmado por la oficial de tránsito de la región central, Elizabeth Vivi, quien detalló que el incidente tuvo lugar en la carretera que une las localidades de Nyeri y Nyahururu.
Según las autoridades, el impacto fue de tal magnitud que diez personas fallecieron de forma instantánea en el lugar del hecho, mientras que otras cinco perdieron la vida poco después de ingresar a centros asistenciales debido a la gravedad de sus heridas.
De acuerdo con las primeras reconstrucciones periciales, el accidente se produjo cuando el conductor del camión que transportaba madera intentó realizar una maniobra evasiva para no atropellar a un grupo de ciclistas que circulaban por la zona.
En ese movimiento, el vehículo de gran porte perdió el control e invadió el carril contrario, impactando de manera frontal contra un minibús de 14 plazas que circulaba en sentido opuesto.
La Autoridad Nacional de Transporte y Seguridad (NTSA), organismo encargado de regular el tránsito en Kenia, calificó el episodio como una "pérdida devastadora" para el país.
Las investigaciones preliminares sugieren que, más allá de la maniobra para esquivar a los ciclistas, existieron factores concurrentes que agravaron el desenlace: conducción temeraria, exceso de velocidad y la sospecha firme de que el camión no se encontraba en condiciones mecánicas óptimas para circular.
Tragedia vial en Nyeri, en el centro de Kenia. Foto: NA.
Reacción oficial y apoyo a las víctimas
La noticia generó una fuerte conmoción en la sociedad keniata, provocando la reacción inmediata de las máximas autoridades del país. El presidente de Kenia, William Ruto, utilizó sus canales oficiales para expresar su profundo pesar y enviar condolencias a las familias de los fallecidos.
"El Gobierno nacional, en conjunto con el del condado de Nyeri, está brindando apoyo a las familias afectadas y les proporcionará toda la ayuda necesaria durante este difícil momento", manifestó el mandatario, asegurando que se pondrán a disposición todos los recursos del Estado para asistir a los sobrevivientes y allegados.
Este accidente no es un hecho aislado. La seguridad vial es una preocupación constante en el oriente de África, donde las estadísticas de siniestralidad suelen ser elevadas debido al estado de las calzadas y el incumplimiento de las normas de carga.
En este caso, la combinación de un transporte de pasajeros colmado y un vehículo de carga con materiales pesados resultó en una combinación letal.
Las fuerzas de seguridad locales permanecen en la zona realizando los peritajes finales para determinar las responsabilidades penales del conductor del camión, mientras los servicios de emergencia trabajan en la identificación y entrega de los cuerpos a sus familiares.