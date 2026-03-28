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Alerta roja

Una histórica tormenta paraliza a los Emiratos Árabes

Las intensas precipitaciones inundaron autopistas y obligaron a cancelar vuelos en Dubái. El fenómeno extremo pone en alerta a una región poco habituada a este volumen de agua.

Vehículos atrapados en una calle inundada de Dubái tras las fuertes lluvias. Foto: APVehículos atrapados en una calle inundada de Dubái tras las fuertes lluvias. Foto: AP
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Aunque lo peor de la tormenta que afectó a Emiratos Árabes Unidos ya ha pasado, las calles y carreteras continúan inundadas, dificultando el tránsito en varias zonas del país, especialmente en Dubai, Abu Dhabi y los emiratos del norte.

El fenómeno, inusual por su intensidad en una zona de clima predominantemente árido, obligó a las autoridades a emitir alertas rojas y a solicitar a la población que permanezca en sus hogares.

El agua ganó las calles

El impacto más visible se registró en las principales arterias viales. Autopistas que suelen lucir impecables se convirtieron en auténticos canales, dejando cientos de vehículos varados. En ciudades como Dubái y Abu Dabi, el sistema de drenaje —diseñado para lluvias escasas— se vio rápidamente desbordado.

'El caos circulatorio es total en los puntos neurálgicos', señalan los reportes que llegan desde la región, mientras los servicios de emergencia trabajan a contrarreloj para asistir a conductores atrapados. La acumulación de agua no solo afectó a los autos particulares, sino que el transporte público, fundamental para la dinámica laboral de los emiratos, sufrió interrupciones significativas.

Calles anegadas por las intentas lluvias.Calles anegadas por las intentas lluvias.

El aeropuerto de Dubái, bajo presión

Uno de los puntos más críticos fue el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB), uno de los centros de conexión más importantes del mundo. Debido a la visibilidad reducida y a la acumulación de agua en las pistas, decenas de vuelos debieron ser cancelados o desviados hacia terminales alternativas.

La situación dejó a miles de pasajeros en vilo. Desde las aerolíneas locales, como Emirates, instaron a los viajeros a chequear el estado de sus vuelos antes de dirigirse a la terminal, ya que el acceso terrestre al aeropuerto también se vio severamente comprometido por las lagunas formadas en las vías de entrada.

Tormentas eléctricas en Dubai.Tormentas eléctricas en Dubai.

Un clima que desafía la infraestructura

Este tipo de eventos meteorológicos extremos reabre el debate sobre la preparación de las ciudades modernas ante el cambio climático. Si bien los Emiratos realizan frecuentemente tareas de siembra de nubes para fomentar las lluvias, la magnitud de este frente de tormenta superó cualquier previsión técnica.

Las autoridades educativas, por su parte, suspendieron las clases presenciales y muchas empresas optaron por el teletrabajo para evitar desplazamientos riesgosos. Según los pronósticos, se espera que la inestabilidad continúe durante las próximas horas, por lo que el nivel de alerta se mantiene vigente.

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Para una región que construye su futuro mirando al cielo con rascacielos infinitos, la naturaleza recordó hoy, con la fuerza del agua, que los desafíos del presente requieren una infraestructura cada vez más resiliente.

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