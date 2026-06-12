El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó el viernes que se ha alcanzado “un texto final y consensuado” para el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, en el marco de la disputa que involucra a Israel.
Pakistán afirma que se alcanzó el “texto final acordado” del acuerdo de paz EE. UU.-Irán
El primer ministro afirmó en una publicación en X que “Pakistán está trabajando estrechamente con ambas partes para ultimar los próximos pasos”.
Sharif manifestó en una publicación en X que “Pakistán está trabajando estrechamente con ambas partes para ultimar los próximos pasos”. Pakistán ha sido un mediador clave en el proceso de paz
“La paz nunca ha estado tan cerca como ahora”, dijo, según reportaron las cadenas CBS News y CNN.
Sharif también condenó lo que calificó de “campaña incesante de desinformación” por parte de quienes buscan sabotear el acuerdo.
El primer ministro no aclaró quién cree que está detrás de la campaña ni a qué desinformación se refería.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, dijo el viernes que un memorándum de entendimiento, mediado por Pakistán, entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra “nunca ha estado tan cerca”, reportó la agencia Xinhua.
En una publicación en la red social X, Araghchi instó a los medios de comunicación a abstenerse de hacer especulaciones antes de la conclusión del memorándum.
“En espera de su finalización, los medios de comunicación deben abstenerse de entrar en especulaciones acerca de su contenido”, indicó.
Araghchi añadió que “todos los detalles serán compartidos con el público a su debido tiempo”.
Trump denunció que Irán divulgó un plan de paz sin “relación con la verdad”
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseveró que el acuerdo publicado por los medios iraníes no tiene nada que ver con el memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos acordado esta semana.
"Los términos que Irán filtró a las noticias falsas no tienen nada que ver con los términos acordados por escrito. Lo que dijeron, incluyendo su débil y patética declaración sobre un posible acuerdo, no guarda relación con la verdad", escribió en su cuenta de Truth Social.