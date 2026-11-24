Comunicado

China anunció que el lanzamiento de la nave espacial tripulada Shenzhou-24 fue "un éxito total"

La nave despegó desde Jiuquan para acoplarse al complejo orbital con tres tripulantes, quienes reportaron una condición óptima tras la separación del cohete. Los tres astronautas viajan en perfecto estado a la estación Tiangong, luego de que el cohete Gran Marcha-2F completara con pleno éxito la fase de lanzamiento.