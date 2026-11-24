La Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China (CMSA, por sus siglas en inglés) anunció hoy miércoles que el lanzamiento de la nave tripulada Shenzhou-24 fue "un éxito rotundo".
China anunció que el lanzamiento de la nave espacial tripulada Shenzhou-24 fue "un éxito total"
La nave despegó desde Jiuquan para acoplarse al complejo orbital con tres tripulantes, quienes reportaron una condición óptima tras la separación del cohete. Los tres astronautas viajan en perfecto estado a la estación Tiangong, luego de que el cohete Gran Marcha-2F completara con pleno éxito la fase de lanzamiento.
Rumbo a la estación Tiangong
La nave, a bordo de un cohete portador Gran Marcha-2F, despegó a las 8:18 de la mañana, hora de Beijing, desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste del país, llevando a los astronautas chinos Tang Hongbo y Wu Yi, junto con el astronauta pakistaní Muhammad Zeeshan Ali, a la estación espacial china Tiangong, según la misma fuente.
Aproximadamente 10 minutos después del lanzamiento, la nave se separó del cohete y entró en su órbita designada, señaló la CMSA, y añadió que los astronautas se encuentran en buen estado.