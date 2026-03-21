En plena tensión con EE.UU.

Las Fuerzas Armadas de Cuba le entregaron un fusil a Silvio Rodríguez

En un acto simbólico, el trovador cubano recibió un AKM en un acto oficial con el presidente Díaz-Canel presente, subrayando su espíritu revolucionario en medio de la escalada entre La Habana y Washington.