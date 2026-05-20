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Un fuerte sismo de magnitud 6,1 sacudió Perú y provocó temor y graves daños materiales

El Instituto Geofísico del Perú ubicó el epicentro a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, con una profundidad de 81 kilómetros. La Marina de Guerra descartó riesgo de tsunami en el litoral peruano.