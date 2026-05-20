Un fuerte sismo de magnitud 6,1 sacudió este martes a la región de Ica, en el centro-sur de Perú, y provocó escenas de alarma en distintas ciudades del país.
Un fuerte sismo de magnitud 6,1 sacudió Perú y provocó temor y graves daños materiales
El Instituto Geofísico del Perú ubicó el epicentro a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, con una profundidad de 81 kilómetros. La Marina de Guerra descartó riesgo de tsunami en el litoral peruano.
Según el reporte del Instituto Geofísico del Perú, el movimiento tuvo epicentro a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, con una profundidad de 81 kilómetros.
El temblor fue percibido con intensidad en Ica y también se sintió en otras zonas del país, entre ellas Lima y Arequipa, lo que generó evacuaciones preventivas y una fuerte repercusión en redes sociales.
En los minutos posteriores al movimiento, comenzaron a circular imágenes de daños materiales en distintos edificios. Medios peruanos reportaron afectaciones en universidades, además de daños parciales en la histórica Catedral de Ica.
El sismo también encendió alertas por posibles deslizamientos en zonas de dunas y áreas vulnerables, mientras las autoridades iniciaron relevamientos para evaluar el impacto real del evento.
A pesar de la magnitud del movimiento, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el sismo no generó alerta de tsunami para el litoral peruano.
Perú se encuentra dentro del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica del planeta, por lo que este tipo de eventos son frecuentes en su territorio. La información preliminar fue actualizándose durante la jornada, mientras continuaban las tareas de evaluación.