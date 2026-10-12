Pánico en Georgia

Un muerto y varios heridos tras un accidente en una montaña rusa en Estados Unidos

La policía no especificó de qué atracción se trataba, pero las imágenes aéreas captadas por helicópteros de noticias mostraron la montaña rusa Goliath atascada en el parque Six Flags, con los pasajeros siendo ayudados a bajar por los operarios.