Una persona falleció y varias resultaron heridas tras un incidente en una montaña rusa en Six Flags Over Georgia, un parque de atracciones en el estado estadounidense de Georgia.
Un muerto y varios heridos tras un accidente en una montaña rusa en Estados Unidos
La policía no especificó de qué atracción se trataba, pero las imágenes aéreas captadas por helicópteros de noticias mostraron la montaña rusa Goliath atascada en el parque Six Flags, con los pasajeros siendo ayudados a bajar por los operarios.
El Departamento de Policía del Condado de Cobb informó que está investigando el fallecimiento ocurrido en el parque, a unos 24 kilómetros de Atlanta.
La policía no especificó de qué atracción se trataba, pero las imágenes aéreas captadas por helicópteros de noticias mostraron la montaña rusa Goliath atascada, con los pasajeros siendo ayudados a bajar por los operarios.
El mensaje de la empresa
Six Flags Over Georgia expresó su profunda tristeza por el incidente ocurrido hoy en el parque. “Nuestras condolencias y pensamientos están con la familia, amigos y seres queridos del visitante”, publicaron.
Las autoridades no han revelado cómo falleció la persona.
Testigos declararon a los medios locales que vieron a un hombre salir despedido de la atracción.
El medio local 11Alive citó a un testigo que afirmó que el hombre cayó de la montaña rusa sobre el techo de una atracción de casa embrujada.
Un portavoz del parque declaró que su equipo y las autoridades locales habían respondido de inmediato y que estaban cooperando en la investigación del incidente.
El alcalde de Mableton, Michael Owens, dijo que el director de seguridad pública de la ciudad estaba coordinando con la policía local y la seguridad del parque para abordar la situación.
Cómo es la montaña rusa Goliath
La atracción Goliath se inauguró en 2006 y cuenta con una altura de 60 metros (200 pies), una caída de 52 metros (170 pies), una espiral de 540 grados y una velocidad de hasta 112 km/h (70 mph), según el sitio web del parque. En su escala de intensidad, Six Flags clasifica a Goliath con un nivel 4 sobre 5.
Six Flags es el mayor operador de parques de atracciones de Norteamérica, con 20 parques de atracciones, 14 parques acuáticos y nueve complejos turísticos en Canadá, Estados Unidos y México.
El incidente se produce apenas unas semanas después de que uno de sus parques en el sur de California anunciara el cierre de la popular montaña rusa X2 tras las denuncias de más de 100 personas que afirmaron haber sufrido lesiones cerebrales a causa de la atracción.
Six Flags afirmó que la atracción había superado una serie de pruebas de seguridad, pero que había decidido retirarla porque era "lo correcto".