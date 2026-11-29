Rusia ya puso en órbita 30 satélites de Rassvet, su proyecto para competir con Starlink, según la inteligencia militar ucraniana. La preocupación en Kiev es que la red empiece a tener efectos en la guerra antes de completar su despliegue global, si Moscú consigue mantener una conexión estable sobre territorio ucraniano.
El gobierno de Zelensky advierte que el “Starlink ruso” podría cambiar las comunicaciones en el frente
Kiev afirma que el proyecto Rassvet ya tiene 30 satélites en órbita. Si la red logra cobertura continua sobre Ucrania, Moscú podría coordinar operaciones con menos dependencia de la infraestructura terrestre.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, advirtió en octubre que el sistema podría incidir en el frente hacia fines de 2026 o comienzos de 2027. También pidió a Estados Unidos ampliar las sanciones contra las empresas vinculadas al programa, que, según sostuvo, recibe apoyo de China.
Qué alcance tiene hoy Rassvet
Los 30 satélites fueron lanzados en dos misiones, en marzo y julio de 2026. Según la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR), todavía no alcanzaron la altitud prevista y el tercer lanzamiento del año habría sido cancelado o postergado. El organismo atribuyó parte de las demoras a las dificultades para conseguir componentes bajo sanciones.
Andrí Yusov, representante de la inteligencia militar ucraniana, afirmó que las fuerzas rusas ya utilizaron de manera puntual los satélites disponibles sobre Ucrania. Según explicó, la cantidad de equipos en órbita todavía resulta insuficiente para ofrecer una conexión continua.
Los planes que Kiev atribuye a Moscú prevén cubrir el 94% del territorio ruso en 2027. Esa ampliación podría extender la señal a zonas de Ucrania. El objetivo de cobertura mundial, en cambio, contempla una constelación de 408 satélites para 2031.
Por qué preocupa a Kiev
La guerra mostró cuánto pesan las conexiones satelitales cuando se daña la infraestructura terrestre. Ucrania recurrió a Starlink para sostener comunicaciones civiles y militares. La inquietud de Kiev es que Rusia pueda contar con una red propia para mantener sus enlaces y coordinar operaciones en tiempo real.
Las fuerzas rusas también habían utilizado terminales de Starlink registradas en Ucrania. SpaceX desconectó esos equipos a pedido de Kiev, una medida que generó dificultades de comunicación en el frente ruso.
La inteligencia ucraniana también identificó otro proyecto ruso, Innoset, que prevé desplegar 240 satélites adicionales durante la próxima década.