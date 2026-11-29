Guerra Rusia-Ucrania

El gobierno de Zelensky advierte que el “Starlink ruso” podría cambiar las comunicaciones en el frente

Kiev afirma que el proyecto Rassvet ya tiene 30 satélites en órbita. Si la red logra cobertura continua sobre Ucrania, Moscú podría coordinar operaciones con menos dependencia de la infraestructura terrestre.