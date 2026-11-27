El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que durante las conversaciones que mantuvo con su par ruso, Vladimir Putin, en China la semana pasada, le pidió que avance rápidamente hacia un acuerdo para poner fin al conflicto con Ucrania.
Trump le pidió a Putin acelerar un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania
El presidente estadounidense aseguró que durante su encuentro con el mandatario ruso en China le planteó la necesidad de detener las operaciones militares y avanzar rápidamente hacia un acuerdo de paz.
El mandatario explicó que dedicó buena parte del encuentro a plantearle la importancia de detener las acciones militares en territorio europeo y encontrar una salida diplomática a la guerra.
A través de una publicación en su red social Truth Social, Trump expresó su deseo de que Putin retire toda agresión militar y manifestó su expectativa de que las negociaciones permitan alcanzar un entendimiento entre Moscú y Kiev en el corto plazo.
El encuentro con el secretario general de la OTAN
Las declaraciones de Trump se conocieron después de la reunión que mantuvo el miércoles por la noche con el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.
De acuerdo con un documento difundido por la Casa Blanca, durante el encuentro ambos dirigentes abordaron la situación de las guerras en Ucrania e Irán.
Días antes, Trump había definido a Putin como su "amigo" tras la reunión que mantuvieron en China. Sus declaraciones generaron cuestionamientos por parte del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
En paralelo, el Kremlin acusó a Ucrania de intentar ampliar el conflicto, en medio de las tensiones y los esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución.
Reunión clave en Bruselas
El próximo 2 de diciembre, los ministros de Asuntos Exteriores de los países integrantes de la OTAN se reunirán en Bruselas, Bélgica.
El encuentro será una instancia importante para evaluar el escenario internacional y definir los próximos pasos de la alianza en relación con la guerra entre Rusia y Ucrania.
Las decisiones que se adopten en la sede de la organización podrían influir en el rumbo de las gestiones diplomáticas orientadas a alcanzar un acuerdo de paz en la región.