Segunda carrera espacial

SpaceX lanzó el vuelo de prueba de su megacohete Starship

La última misión de prueba de SpaceX en agosto se consideró un éxito. Sin embargo, en ese momento se registraron una serie de explosiones que hicieron temer que la nave espacial no estuviera a la altura de las expectativas, al menos no en el plazo que esperaban los legisladores y la comunidad científica.