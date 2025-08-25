SpaceX suspendió nuevamente el décimo lanzamiento del Starship
La firma de Elon Musk alegó problemas técnicos para llevar adelante el operativo.
El fallido despegue del Starship. Crédito: REUTERS/Steve Nesius
La compañía espacial privada estadounidense SpaceX, de Elon Musk, suspendió este domingo la décima prueba de vuelo de su potente cohete Starship debido a problemas técnicos. El lanzamiento había sido programado para las 18:30 hora central de verano (23:30 GMT) desde las instalaciones de Starbase, en el estado estadounidense de Texas.
Sin embargo, un problema con los sistemas terrestres obligó a la compañía a anular el intento, dijo SpaceX.
El décimo vuelo de prueba tenía objetivos similares a misiones anteriores, incluidos el primer despliegue de carga útil del Starship y múltiples experimentos de reentrada orientados a devolver la etapa superior al sitio de lanzamiento para su captura, agregó la empresa.
La nave espacial Starship de SpaceX y el cohete Super Heavy, denominados conjuntamente Starship, representan un sistema de transporte totalmente reutilizable diseñado para transportar tanto tripulación como carga a la órbita de la Tierra, la Luna, Marte y más allá.
Qué pasó en la última prueba
El 19 de junio pasado, el cielo sobre Boca Chica, Texas, Estados Unidos, se iluminó cuando el cohete Starship, de la empresa SpaceX, explotó durante una prueba estática en tierra. La secuencia ocurrió pasadas las 23 horas (hora local), durante una fase rutinaria previa al que sería su décimo vuelo experimental.
El incidente ocurrió durante una prueba estática de ignición, parte esencial del protocolo previo al lanzamiento. Las imágenes difundidas por medios estadounidenses muestran una enorme bola de fuego surgiendo desde la plataforma de lanzamiento, lo que obligó a la evacuación inmediata de zonas cercanas y la intervención de bomberos locales.
Dejanos tu comentario
