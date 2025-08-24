El trasfondo de la llegada de los Tesla Cybertruck a Argentina y quién los importó

Elon Musk, el hombre con el mayor patrimonio del mundo según el más reciente informe de Forbes, se las ingenia para siempre ser el foco de atención por su injerencia en episodios de relevancia.
Dos unidades de la particular pick-up de Musk ingresaron al país. La compra de Coscu y los dramas de su vendedor.
Sea recordado como un Da Vinci contemporáneo o simplemente un heredero con caprichos divertidos y buen manejo del dinero, el magnate sudafricano presentó en 2023 los Tesla Cybertruck, una pick-up completamente eléctrica con un extraño diseño en el cual Franz von Holzhausen buscó darle un tinte futurista.
Esos vehículos, que ya habían rodado en Argentina, han ingresado de forma oficial este mes de agosto con dos unidades importadas y registradas en el país.
El “cúbico” diseño de la pick-up Cybertruck posee una longitud de 5,88 metros y un ancho de 2,02 metros. Existen dos versiones, ambas con baterías de 123 kWh. Cuenta con motor trasero y delantero, tracción trasera o total.
Sus modelos son All-Wheel Drive (un motor eléctrico en cada eje, 600 cv, 1.008 Nm y 550 kilómetros de autonomía) y Cyberbeast (un motor eléctrico en cada eje, 845 cv, 1.396 Nm y 510 kilómetros de autonomía). En la segunda de ellas acelera de 0 a 100 km/h en 2,6 segundos. Pesan 2995 kg y 3104 kg, respectivamente.
Su formato original ofrece la opción de manejo automático, algo que en Argentina no estará disponible ya que aún no existe representación oficial de la firma, a pesar de la estrecha relación que parece estancarse entre Javier Milei y Musk. De momento, sólo Chile posee.
Uno de los dos compradores, y el único conocido hasta el momento, fue el streamer Martín Pérez Disalvo “Coscu”, quien compartió en su cuenta de X un video con el Cybertruck por el cual habría abonado unos 200 mil dólares.
“La voy a plotear de kick y speed. Y en la parte de adelante va a tener la cara del momo (Gerónimo Benavides). Acepto fotos de sugerencias”, escribió en una segunda publicación.
El vehículo, que en Estados Unidos cuesta aproximadamente 80 mil dólares, posee un sobreprecio en Argentina por una serie de procedimientos y por la lógica ausencia del importador oficial.
El modelo All Wheel Drive fue comprado en suelo estadounidense a precio de venta. A ese monto se le suman entre 2.500 y 3.000 del traslado, el 35% de impuestos por derechos de importación, el 3% de tasa estadística, el 21% de IVA, un 10% de impuestos y tasas y la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) o el Certificado de Seguridad Vial (CSM).
Según el importador en Argentina Black Saphire, ya se recibieron nuevos pedidos y la cifra de venta próxima sería de entre 250 mil y 300 mil dólares.
Luis Malek Fara es el hombre detrás de Black Saphire, la firma que liberó los dos Tesla de la Zona Franca de La Plata y que en los últimos meses también ingresó modelos de Ferrari y los GMC Hummer EV.
“Vamos a ofrecer toda la atención de postventa que requiera el cliente. Tenemos a varios interesados para las Tesla Cybertruck en la Argentina", declaró Fara recientemente a motor1.
La llegada de este tipo de productos se ha facilitado gracias a la Resolución 271/2025, publicada a principios de julio en el Boletín Oficial de Nación, la cual simplifica la homologación, derogando normativas anteriores y se establecieron nuevos lineamientos para la obtención de la Licencia de Configuración de Modelo (LCM).
En su momento, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, publicó en X: "Para uso particular, el individuo que importe podrá usar la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) ya autorizada en el mercado o si el auto no contará con LCM autorizada localmente igualmente podrá importarlo y luego patentarlo haciendo un trámite similar a la VTV (se llama Certificado de Seguridad Vehicular)”.
A pesar de las nuevas condiciones, Fara posee experiencia en el rubro de importación de vehículos de alta gama, pero también una serie de incidentes que lo complicaron en el pasado y llegaron incluso a la suspensión de su anterior firma, Módena Auto Sport.
En enero de 2021, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) había suspendido a Módena Auto Sport, acusándola de haber comprado dólares al tipo de cambio oficial para realizar la importación de autos y de no haber ingresado la mercadería al país.
"Desde el momento en que se hace el giro de las divisas, hay 90 días para hacer el despacho e ingresar los autos. El giro se hizo y los autos están acá. Pero, aunque me intimen, necesito la autorización de la SIMI para nacionalizar la mercadería", declaró Fara a El Cronista en diciembre de 2020 sobre su presentación de un recurso de amparo para obtener la SIMI (el régimen de licencias de importación antecesor del SIRA) para nacionalizar 37 vehículos que ya había pagado.
Con Módena, en su momento importador oficial de Maserati en la Argentina, según el informe de El Cronista en 2020, había abierto en 2018 un local exclusivo de la marca en Vicente López, el cuál costó un monto cercano a 500 mil dólares en infraestructura, pero que para ese entonces no había podido vender ningún auto. Uno de los argumentos, que también forzaron su migración laboral a Uruguay, es que llegó a tener 47 autos retenidos.
En mayo de 2023 presentó un amparo para volver a comprar dólares a precio oficial para importar vehículos y fue rechazado por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 6, amparado en un informe de la Dirección General de Aduanas (DGA) en la que se indicaba que "la empresa ya había sido suspendida del Registro de Importadores y Exportadores por presentar facturas con inconsistencias, lo cual dio origen a numerosas causas penales, por lo que podrían caber multas de casi u$s 70 millones".
En pleno proceso electoral de balotaje, en octubre de 2023, fue citado a declarar junto al empresario Cristiano Rattazzi, avalador de Milei y ex propietario de un porcentaje de Módena, en el marco de una causa que investigaba contrabando de vehículos de lujo.
"En el marco de aquellos despachos, se habrían acompañado facturas, en las cuales se consignaba el valor básico de los vehículos objeto de importación, habiéndose detectado la existencia de otras facturas por montos superiores por idénticos vehículos que incluían conceptos adicionales facturados por los proveedores del exterior, que conforman el valor final de la mercadería ingresada al país", detallaba la citación.
