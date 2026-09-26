Escalada diplomática en el atlántico sur

Londres advierte que responderá militarmente ante cualquier acción argentina en las Islas Malvinas

El secretario de Defensa británico rechazó los reclamos de soberanía del presidente Javier Milei y sostuvo que el Reino Unido posee la capacidad bélica suficiente para proteger el archipiélago. La postura se da en medio de tensiones por proyectos petroleros y anuncios de rearme y sanciones por parte del Ejecutivo nacional.