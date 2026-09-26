El gobierno británico endureció su discurso respecto del Atlántico Sur a través del secretario de Defensa, Wes Streeting, quien aseveró que las Fuerzas Armadas del Reino Unido están listas para actuar militarmente ante un eventual avance argentino sobre las Islas Malvinas.
Londres advierte que responderá militarmente ante cualquier acción argentina en las Islas Malvinas
El secretario de Defensa británico rechazó los reclamos de soberanía del presidente Javier Milei y sostuvo que el Reino Unido posee la capacidad bélica suficiente para proteger el archipiélago. La postura se da en medio de tensiones por proyectos petroleros y anuncios de rearme y sanciones por parte del Ejecutivo nacional.
En una entrevista concedida al periódico The Sun on Sunday, el funcionario descartó de plano la legitimidad de las demandas soberanas impulsadas por la gestión de Javier Milei y desestimó que la Argentina disponga de los medios operativos para intentar una incursión por la fuerza.
Al ser indagado sobre cuál sería la reacción británica frente al eventual despliegue de naves de guerra argentinas hacia la zona en disputa, Streeting respondió sin vacilaciones de forma afirmativa. Marcando distancias con los hechos acontecidos en 1982, el ministro remarcó que las capacidades defensivas desplegadas en el territorio insular garantizan el control británico, fundamentando además la posición de su país en los resultados del referéndum de 2013, donde la casi totalidad de la población local optó por continuar bajo el amparo de la Corona.
Las tajantes definiciones desde la capital británica se inscriben en una creciente tirantez diplomática registrada a lo largo del último mes. La fricción se profundizó luego de que la Casa Rosada dispusiera una serie de medidas de alcance soberano, entre las que destacan la aplicación de sanciones a firmas que exploten recursos hidrocarburíferos sin aval argentino, la asignación de recursos para la creación de una base naval en Tierra del Fuego y el impulso de un proyecto de ley enfocado en la defensa territorial.
El foco del conflicto económico se concentra en la cuenca del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte del archipiélago, cuya producción proyectada para 2028 prevé dejar ingresos millonarios a la administración colonial.
En respuesta a las iniciativas argentinas, el Ministerio de Defensa del Reino Unido reafirmó que ratificará la presencia de sus tropas e implementará la renovación de su flota de aviones de combate Typhoon desplegados en la base de Mount Pleasant a fines de 2027.