Al menos 27 personas murieron y otras 26 resultaron heridas en dos tiroteos registrados durante la noche del sábado y la madrugada del domingo en Sudáfrica. Hasta el momento no hubo detenciones.
Dos tiroteos dejaron 27 muertos y 26 heridos en Sudáfrica
Los ataques ocurrieron con pocas horas de diferencia cerca de Johannesburgo y Ciudad del Cabo. La Policía desplegó operativos para localizar a los responsables.
Los ataques ocurrieron en un bar ubicado al oeste de Johannesburgo y en un establecimiento de ocio de Lwandle, en las afueras de Ciudad del Cabo. La Policía investiga ambos hechos por separado.
El ataque cerca de Johannesburgo
El primero de los episodios ocurrió durante la noche del sábado en Wedela, a unos 80 kilómetros de Johannesburgo, cuando varios hombres armados ingresaron a un bar y comenzaron a disparar contra los clientes.
El ataque dejó 17 muertos y 15 heridos. Según la Policía, los agresores también revisaron a algunas de las víctimas y se llevaron teléfonos celulares antes de escapar en dos vehículos.
Las autoridades indicaron que los sospechosos estaban armados con rifles de asalto y continuaban prófugos este domingo.
Diez muertos cerca de Ciudad del Cabo
Horas después, alrededor de la 1.46, otro grupo armado ingresó a un establecimiento de Lwandle y abrió fuego contra quienes se encontraban en el lugar.
Cinco personas murieron allí y otras cinco fallecieron mientras eran trasladadas a centros de salud. Además, 11 personas quedaron heridas y recibían atención médica.
La Policía provincial conformó un equipo especial para investigar el ataque y localizar a los responsables.
Investigan los posibles móviles
Las autoridades todavía no establecieron oficialmente si existe algún vínculo entre ambos hechos.
En el caso de Johannesburgo, investigadores analizan entre las hipótesis una posible disputa vinculada con minería ilegal, mientras que el ataque de Lwandle podría estar relacionado con una rivalidad comercial. Las pesquisas continúan abiertas.
Hasta este domingo no se habían informado arrestos por ninguno de los dos tiroteos.
Otro antecedente reciente
Los ataques ocurrieron pocos días después de otro episodio armado en KwaMakhutha, al sur de Durban, donde 11 personas murieron durante una reunión privada.
Sudáfrica registra altos niveles de violencia armada. Según datos citados por medios internacionales, el país contabiliza alrededor de 60 homicidios diarios sobre una población de unos 62 millones de habitantes.