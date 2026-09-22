Pánico en Turgutlu

Tiroteo frente a una escuela de Turquía deja once heridos

Un adolescente abrió fuego e hirió a 11 estudiantes frente a una escuela secundaria en el oeste de Turquía antes de ser detenido por la policía. Los padres y el abuelo del sospechoso también fueron detenidos en el marco de la investigación.