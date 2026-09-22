El ataque ocurrió hacia las 8:00 (hora local) en Turgutlu, en la provincia de Manisa, cerca de la turística ciudad de Esmirna.
Tiroteo frente a una escuela de Turquía deja once heridos
Un adolescente abrió fuego e hirió a 11 estudiantes frente a una escuela secundaria en el oeste de Turquía antes de ser detenido por la policía. Los padres y el abuelo del sospechoso también fueron detenidos en el marco de la investigación.
"Once estudiantes resultaron heridos, dos de ellos de gravedad. El menor que llevó a cabo el ataque fue rápidamente detenido y puesto bajo custodia", escribió en X el ministro de Justicia, Akin Gurlek.
Según el ministro, los padres y el abuelo del sospechoso también fueron detenidos en el marco de la investigación. De momento, no se conoce de manera pública la identidad del autor de los disparos. La prensa asegura que el sospechoso abrió fuego sin motivo aparente antes de huir.
Las autoridades reforzaron la seguridad en los alrededores del centro educativo.
Millones de armas ilegales
Según estimaciones de una fundación local, en el país hay decenas de millones de armas de fuego en circulación, la mayoría de manera irregular.
Los tiroteos en centros educativos son poco frecuentes en Turquía, aunque en abril se produjeron dos ataques en el sur que provocaron una fuerte indignación pública.