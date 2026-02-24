Suiza congeló casi 900 millones de dólares vinculados a Nicolás Maduro
El Consejo Federal bloqueó los activos para evitar la fuga de fondos sospechosos mientras el expresidente espera juicio en Nueva York. El gobierno interino de Delcy Rodríguez no logró frenar la medida administrativa.
Suiza congeló casi 900 millones de dólares vinculados a Nicolás Maduro. Crédito: Reuters.
En un movimiento financiero de alto impacto, el Consejo Federal de Suiza confirmó este martes el congelamiento de activos por un valor de 687 millones de francos suizos (aproximadamente 888 millones de dólares) pertenecientes al expresidente Nicolás Maduro y a figuras de su círculo íntimo.
La decisión administrativa busca blindar estos recursos ante posibles maniobras de ocultamiento, en un contexto donde el exlíder chavista se encuentra bajo custodia federal en los Estados Unidos tras su captura a principios de enero de 2026.
La medida se apoya en la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Bienes Ilícitos (FIAA), y según el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo, tiene como objetivo asegurar que los fondos no salgan del sistema financiero helvético mientras concluyen las investigaciones de la Justicia estadounidense por cargos de narcotráfico y corrupción.
Golpe financiero a Maduro. Crédito: Reuters.
El origen de los fondos
De la cifra total bloqueada, se detalló que unos 309 millones de dólares fueron inmovilizados apenas se produjo el traslado de Maduro al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
Los dos tercios restantes ya se encontraban bajo observación o congelamiento parcial debido a procesos judiciales previos vinculados a la petrolera PDVSA, pero la detención del exmandatario aceleró la ejecución total de la ordenanza.
Desde su celda en Nueva York, Maduro se declaró "no culpable" el pasado 5 de enero, alegando ser una víctima de "secuestro internacional".
Sin embargo, la presión de los tribunales de Manhattan ha llevado a que países con banca privada fuerte, como Suiza, tomen recaudos para evitar que el entorno del exmandatario —que aún mantiene cuotas de poder en Caracas— logre liquidar activos antes de un eventual decomiso.
En Caracas, la actual presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien asumió el mando tras la ausencia forzada de Maduro y ha iniciado una serie de reformas como la Ley de Amnistía, calificó la acción suiza como una "agresión financiera".
No obstante, la gestión de Rodríguez se encuentra en una posición delicada, intentando equilibrar la lealtad al legado de Maduro con la necesidad de normalizar relaciones internacionales para aliviar la crisis económica.
Suiza ha sido enfática en que estos fondos no serán confiscados de inmediato. El protocolo establece que la multimillonaria tenencia permanecerá bajo custodia hasta que existan sentencias firmes.
"Si se confirma el origen ilícito de dicha fortuna, Suiza procederá a reembolsar los activos en beneficio del pueblo venezolano", explicó un portavoz oficial, abriendo la puerta a que el gobierno de transición o una futura administración electa pueda gestionar el retorno de los capitales.
El gobierno interino de Delcy Rodríguez no logró frenar la medida administrativa. Crédito: Reuters.
Repercusiones en la banca internacional
Este bloqueo marca un precedente para otros paraísos fiscales y centros financieros que aún albergan capitales de la cúpula chavista. La decisión de Berna debilita la estructura de financiamiento externa que el entorno de Maduro utilizó durante años para evadir sanciones.
Mientras el juicio en Estados Unidos se encamina hacia su fase de audiencias en marzo, el cerco económico sobre los bienes de la familia Maduro-Flores parece cerrarse definitivamente en el corazón de Europa.