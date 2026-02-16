Delcy Rodríguez ordena el cierre de misiones, fundaciones y entes del chavismo en Venezuela
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, eliminó siete programas sociales y entes públicos vinculados al chavismo, en una reestructuración estatal que marca un giro político tras la detención de Nicolás Maduro.
El gobierno interino de Venezuela desmonta pilares del chavismo y elimina programas sociales
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, profundizó este fin de semana los cambios en el aparato estatal con la eliminación de siete programas sociales y organismos públicos asociados al chavismo, cuatro de ellos creados por el exmandatario Nicolás Maduro.
La medida fue oficializada mediante un decreto publicado en la Gaceta Oficial, en el marco de una reorganización del Estado que se aceleró después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Maduro el 3 de enero en una operación militar en Caracas.
Misiones y entes suprimidos: qué fue eliminado
Entre los programas y organismos eliminados este domingo por decreto figuran tanto misiones sociales como fundaciones y un centro estratégico de inteligencia del Estado: La Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE).
Fundación Propatria 2000, Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General Félix Antonio Velásquez, Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA) y la Fundación José Félix Ribas (FUNDARIBAS)
El CESPPA, creado en 2013 para centralizar inteligencia y seguridad interna, fue uno de los organismos estatales más relevantes eliminados, mientras que varias “misiones” sociales históricamente asociadas al chavismo también fueron suprimidas o reasignadas.
Un giro político en plena transición
Las misiones sociales fueron emblemas del chavismo por más de dos décadas, abarcando subsidios alimentarios, ayudas en salud, educación y vivienda para sectores vulnerables, y representan una de las facetas más conocidas de la política social impulsada primero por Hugo Chávez y luego por Maduro.
La reorganización forma parte de un paquete más amplio de cambios impulsados por Rodríguez en el gobierno, que incluye modificaciones ministeriales y reformas de leyes clave como la petrolera, así como el avance de una ley de amnistía, cuyo debate legislativo sigue en proceso.
La supresión de estos programas se da en un contexto en el que el gobierno interino busca redefinir la estructura del Estado tras años de polarización, al tiempo que intenta recomponer relaciones con Estados Unidos, que se habían fractureado desde 2019. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha declarado recientemente que Rodríguez está realizando “un gran trabajo”.
Impacto y reacciones
Organizaciones independientes han criticado las estructuras eliminadas por su vinculación con opacidad, corrupción y mecanismos de control social, aspectos que estaban muy presentes en la gestión chavista.
Además, la oposición política ha señalado que el desmantelamiento de estas entidades debe acompañarse de transparencia y no puede limitarse a un cambio simbólico sin resultados concretos para la ciudadanía.
La decisión marca un cambio significativo en la política venezolana: no solo quita de escena a programas fundacionales del chavismo, sino que también reordena funciones estatales en un momento de profunda transición y tensión política.