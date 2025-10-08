Entre enero de 2024 y junio de 2025

Chile: 80 mil trabajadores del sector privado salieron del país mientras se encontraban con licencia médica

La auditoría se realizó luego de que en mayo trascendiera que 25 mil funcionarios públicos chilenos también viajaron al exterior mientras estaban con permiso de reposo. Un 56,6% corresponde a mujeres y un 43,4% a hombres. Respecto al carácter de la licencia, la mayoría son diagnósticos de salud mental (63,3%) y 14,5% están relacionadas con enfermedades musculoesqueléticas.