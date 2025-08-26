En el ámbito provincial

En 2024, uno de cada cuatro agentes públicos de Santa Fe se ausentó al menos un día en el mes

A través de un decreto, el Poder Ejecutivo creó el Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral cuya finalidad es unificar la atención de las patologías médicas, y de historias clínicas que permitan construir datos estadísticos.