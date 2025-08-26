En 2024, uno de cada cuatro agentes públicos de Santa Fe se ausentó al menos un día en el mes
A través de un decreto, el Poder Ejecutivo creó el Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral cuya finalidad es unificar la atención de las patologías médicas, y de historias clínicas que permitan construir datos estadísticos.
El dato se revela en los considerandos del decreto Nro. 1838 de este 25 de agosto a través del cual, el Poder Ejecutivo creó el Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral de la Provincia de Santa Fe (SIPSAL) en el ámbito de la Administración Pública.
El mecanismo que se plantea a través del decreto citado se propone como metas, entre otras, centralizar y unificar la gestión de los eventos de salud de los agentes públicos provinciales que motiven solicitudes de licencias de corta y larga duración, y prestaciones en especie de riesgo del trabajo.
También, promover el restablecimiento de la salud plena de los trabajadores con prestaciones de calidad; y "mejorar la incidencia del ausentismo en cada Escalafón de Personal que integra el Estado".
En otro orden, se propone "convalidar una media de ausentismo en la organización pública provincial, realizar evaluaciones periódicas del sistema de salud laboral y las mejoras necesarias para garantizar su eficacia y eficiencia".
El decreto establece cinco módulos para el sistema: Servicio operativo y plataforma tecnológica; Servicio de control médico y salud laboral; Servicio de prestaciones en especie de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; Servicio de Juntas médicas, y Servicio médico de exámenes periódicos.
Más datos
Los considerandos aportan más datos sobre el ausentismo en el ámbito del Estado provincial. Como se mencionó, durante el año pasado, el 26,7% de los agentes públicos se ausentó al menos un día en el mes.
El texto acota, además, que "con respecto a la cantidad de días de ausencia durante dicho período, se advierte que cada agente que se ausentó lo hizo en promedio casi 56 días (55,48)".
Si se tiene en cuenta la proporción de trabajadores que se ausenta por jornada laboral - este indicador tiene en cuenta tanto la proporción de personal ausente como la duración de la inasistencia -, se advierte que "en 2024, en cada día de trabajo se ausentó, en promedio, un 15,2% del total de la dotación de personal".
Con respecto a las causas que originan las inasistencias, se verifica que del total de agentes de la administración central que no concurrió a su trabajo en 2024, el 49,7% invocó razones médicas y problemas de enfermedad personal; un 6,04% por atención de familiar enfermo; un 5,10% por maternidad y preparto; y un 36,58% por tareas diferentes.
La proporción de la dotación laboral afectada por accidentes de trabajo se explica en un 3% de la totalidad de las inasistencias.
Fundamentación
Sobre la base de los datos expuestos, el Ejecutivo también plantea en sus considerandos que "la división en unidades estancas de control de las diferentes contingencias que aquejan la salud de un trabajador estatal genera un abordaje parcial, desintegrado de un programa que priorice transversalmente la prevención, el restablecimiento y el goce pleno de la salud por parte de los mismos".
Acota que la provincia "no cuenta con un sistema unificado de atención de las patologías médicas que presentan sus trabajadores a lo largo de la vida laboral, reservándose solo al control de los certificados médicos presentados por cada trabajador/a que tramita una licencia médica".
"Tampoco cuenta con historias clínicas ni con construcción de datos estadísticos de patologías y/o indicadores de siniestralidad que permitan planificar políticas de prevención y promoción de la salud basadas en la evidencia", se plantea.
En función de ello es que el gobierno fundamenta la determinación de avanzar hacia "el diseño de un plan de abordaje de la salud laboral de su planta de trabajadores, y la implementación de un Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral que atenderá las incidencias que motivan solicitudes de licencias y requieran de intervenciones médicas, y para prestaciones médicas de salud laboral".
