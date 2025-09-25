#HOY:

Ya son 17 los muertos por el Tifón Ragasa en Taiwán

Se contabilizaron también 32 heridos y 17 desaparecidos, con foco en el poblado de Guangfu.

Parte de los destrozos en Hualien, Taiwán, producto del fenómeno meteorológico. Crédito: REUTERS/Ann Wang
 12:49

El desbordamiento de un lago de barrera a causa de las fuertes lluvias del tifón Ragasa había dejado un saldo de 17 muertos, 32 heridos y 17 desaparecidos en Taiwán hasta las 16:00 horas de este miércoles, según las autoridades locales.

El lago de barrera colapsó el martes por la tarde en la zona este de la isla, en el distrito de Hualien. Las inundaciones provocadas por la ruptura ya han retrocedido.

A drone view shows a collapsed bridge, following Super Typhoon Ragasa, in Hualien, Taiwan September 25, 2025. REUTERS/Ann Wang TPX IMAGES OF THE DAYParte de los destrozos en Hualien, Taiwán, producto del fenómeno meteorológico. Crédito: REUTERS/Ann Wang

La mayoría de las víctimas, principalmente residentes ancianos, se localizaron en el poblado de Guangfu, en Hualien. Una evacuación tardía es la causa de los fallecimientos que se sopesa de forma preliminar.

Hasta el mediodía de hoy miércoles, más de 5.000 personas habían sido evacuadas de los poblados de Guangfu, Wanrong, Fenglin y otras áreas de Hualien. En la zona se han establecido alrededor de 20 refugios, que actualmente albergan a más de 700 personas.

Rescue workers walk with a dog through a flooded area after Super Typhoon Ragasa in Hualien, Taiwan, September 25, 2025. REUTERS/Ann WangParte de los destrozos en Hualien, Taiwán, producto del fenómeno meteorológico. Crédito: REUTERS/Ann Wang

Un portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwan del Consejo de Estado chino expresó hoy miércoles su pesar por las víctimas y envió condolencias a las familias y los heridos.

“La mayoría de los fallecidos eran ancianos que residían en las plantas bajas de los edificios de Guangfu”, describió la Agencia Nacional de Bomberos, de acuerdo con lo reportado por medios locales.

“El lago natural del arroyo, ubicado en la vecina localidad de Wanrong, tenía riesgo de desbordamiento, por eso fueron ordenadas las evacuaciones y las labores de limpieza en el cauce”, indicó el Comando Central de Operaciones de Emergencia (CEOC).

A drone view shows rescuers attempting to access a house covered in mud after flooding brought by Super Typhoon Ragasa in Hualien, Taiwan, September 25, 2025. REUTERS/Ann WangParte de los destrozos en Hualien, Taiwán, producto del fenómeno meteorológico. Crédito: REUTERS/Ann Wang

Los 124 desaparecidos, contabilizados por la Agencia Nacional de Bomberos, cuentan con dirección registrada y los equipos de bomberos, militares y rescatistas buscan “puerta a puerta” para dar con su paradero, según el Centro de Respuesta a Desastres.

