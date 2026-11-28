El gobierno de Taiwán expresó su malestar por las dificultades para profundizar sus vínculos con Argentina y otros países de América del Sur. El ministro de Asuntos Exteriores de la isla, Lin Chia-lung, cuestionó particularmente la postura de la Cancillería argentina durante la gestión de Javier Milei y sostuvo que existen oportunidades de cooperación tecnológica y comercial que no están siendo aprovechadas.
Taiwán cuestionó al gobierno de Milei por las trabas a la cooperación y apuntó a la influencia de China
Lin Chia-lung aseguró que no logró establecer canales de diálogo fluidos con el gobierno argentino. También cuestionó las restricciones en Bolivia y Uruguay y advirtió sobre la influencia de Beijing en América Latina.
Las declaraciones fueron realizadas durante un encuentro con medios internacionales en Taipéi, en el que el funcionario manifestó el interés de su gobierno por estrechar relaciones con los países del Mercosur.
Según planteó, la región podría beneficiarse de las capacidades tecnológicas de Taiwán y convertirse en un polo de innovación con proyección internacional. Sin embargo, lamentó que las iniciativas impulsadas por su gobierno encuentren obstáculos para avanzar.
El reclamo de Taiwán a la Cancillería argentina
En relación con Argentina, Lin afirmó que su gobierno intentó fortalecer los vínculos desde la llegada de Milei a la Presidencia, pero que no consiguió establecer canales de comunicación fluidos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, actualmente encabezado por Pablo Quirno.
El canciller taiwanés sostuvo que, aunque no existan relaciones diplomáticas oficiales entre ambos territorios, es posible desarrollar acuerdos y mecanismos de cooperación en distintos sectores.
También señaló las posibilidades de complementariedad entre las economías. Mientras Argentina cuenta con capacidad agroganadera y recursos mineros, Taiwán dispone de desarrollo tecnológico que podría contribuir a incorporar mayor valor agregado a la producción nacional.
Entre los campos de interés mencionó la posibilidad de avanzar en iniciativas vinculadas con innovación, tecnología y comercio.
Bolivia y Uruguay, también bajo la mirada de Taipéi
Los cuestionamientos del funcionario no se limitaron a la Argentina. En Uruguay, mencionó las gestiones para crear una cámara comercial del Río de la Plata, una iniciativa que buscaría facilitar los intercambios económicos entre empresarios de ambos territorios.
Sin embargo, aseguró que las autoridades uruguayas mantienen una posición cautelosa frente a la propuesta y consideró que esa falta de avances limita las oportunidades de cooperación.
En Bolivia, en tanto, defendió la apertura de una oficina de representación taiwanesa para facilitar trámites de visado y promover programas de capacitación e intercambio educativo.
En ese contexto, Lin cuestionó la influencia que, a su entender, ejerce China sobre las decisiones estratégicas del gobierno boliviano, especialmente en sectores relacionados con los recursos minerales.
La disputa entre China y Taiwán en América Latina
Los reclamos se inscriben en una disputa diplomática de larga data. China considera a Taiwán parte de su territorio y sostiene una política internacional orientada a impedir que otros Estados establezcan relaciones diplomáticas oficiales con la isla.
En América Latina, esa competencia también se expresa en el terreno comercial, académico y político. Beijing amplió su presencia económica en la región durante las últimas décadas, mientras que Taipéi busca conservar espacios de cooperación con gobiernos e instituciones.
Según la posición del gobierno taiwanés, las presiones diplomáticas chinas también alcanzan iniciativas académicas, culturales y legislativas vinculadas con la isla o con cuestionamientos a las políticas de Beijing.
Actualmente, Paraguay es el único país de América del Sur que mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán. No obstante, el gobierno de la isla busca desarrollar acuerdos comerciales, tecnológicos y educativos con otros países, aun sin reconocimiento diplomático formal.