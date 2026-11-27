El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, eligió al experimentado banquero Luiz Carlos Trabuco para hacerse cargo de la política económica del país a partir de enero de 2027.
Quién es Luiz Carlos Trabuco, el banquero que Lula eligió para conducir la economía de Brasil
Con 75 años y más de cuatro décadas de trayectoria en Bradesco, el empresario financiero asumirá la conducción de la política económica brasileña desde enero, en un contexto de preocupación por la deuda pública.
La designación representa uno de los movimientos más relevantes de su nuevo mandato y busca transmitir confianza a los mercados financieros, en medio de las crecientes preocupaciones por el endeudamiento y el gasto público.
Trabuco, de 75 años, es una de las figuras más reconocidas del sistema financiero brasileño. Su trayectoria está estrechamente ligada al Banco Bradesco, una de las principales entidades privadas del país, donde comenzó a trabajar cuando tenía apenas 17 años y llegó a ocupar la presidencia ejecutiva en 2009.
La posibilidad de su llegada al equipo económico ya había generado repercusiones positivas en los mercados. Antes de la confirmación oficial, el principal índice bursátil de Brasil registró una suba cercana al 6%, mientras que el real se apreció más del 1% frente al dólar.
La reacción estuvo vinculada con las expectativas de que el nuevo responsable de la política económica pueda impulsar una mayor disciplina fiscal y mejorar la relación entre el Gobierno y los inversores.
Una carrera en Bradesco
Luiz Carlos Trabuco nació el 6 de octubre de 1951 y construyó prácticamente toda su carrera profesional dentro de Bradesco. Ingresó a la entidad a los 17 años como empleado administrativo y, durante más de cuatro décadas, recorrió diferentes posiciones hasta convertirse en uno de sus principales ejecutivos.
En 2009 asumió como presidente ejecutivo del banco, responsabilidad que mantuvo hasta 2018. Durante su gestión encabezó decisiones estratégicas para la expansión de la entidad, entre ellas la adquisición de las operaciones brasileñas del banco británico HSBC en 2015, considerada una de las mayores operaciones de la historia bancaria del país.
Actualmente, Trabuco preside Bradesco, que ocupa un lugar destacado entre las entidades financieras privadas de Brasil y se ubica entre los principales bancos del mercado por volumen de activos.
Su formación académica incluye una licenciatura en Filosofía por la Universidad de São Paulo y estudios de posgrado en sociopsicología. Su perfil combina una extensa experiencia empresarial con vínculos políticos que se consolidaron durante los últimos años.
Cercano a Lula
La relación entre Trabuco y Lula no es reciente. El banquero integra desde 2023 el consejo asesor del presidente y se convirtió en uno de los principales interlocutores del sector financiero dentro del entorno del mandatario.
En sus intervenciones públicas defendió políticas orientadas al crecimiento económico y cuestionó los elevados costos del financiamiento en Brasil. También sostuvo que los problemas sociales del país requieren una expansión de la actividad productiva y una mayor inclusión.
En uno de los encuentros iniciales del consejo asesor, criticó el nivel de las tasas de interés y advirtió sobre sus consecuencias para la industria, el comercio, el sector agroalimentario y los consumidores.
Su postura quedó sintetizada en una defensa del crecimiento económico como prioridad y en la necesidad de evitar que las decisiones de política económica queden condicionadas por posiciones rígidas.
No es la primera vez que su nombre aparece vinculado con la conducción económica del país. En 2014, cuando Lula era una figura clave del oficialismo durante la presidencia de Dilma Rousseff, Trabuco había sido considerado para ocupar el Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, rechazó la propuesta y colaboró para que el cargo quedara en manos de Joaquim Levy, entonces ejecutivo de Bradesco Asset Management.
El desafío fiscal
La llegada de Trabuco se produce en un escenario complejo para las cuentas públicas brasileñas. Durante el actual gobierno de Lula, la deuda pública bruta aumentó más de 11 puntos porcentuales y alcanzó el 82,9% del Producto Interno Bruto (PIB).
El crecimiento del gasto y las dudas de los inversores sobre la capacidad del Gobierno para sostener las cuentas fiscales generaron mayores exigencias de rendimiento para financiar la deuda del país.
En ese contexto, el nuevo responsable de la política económica tendrá que encontrar un equilibrio entre las demandas de los mercados y los objetivos sociales del gobierno del Partido de los Trabajadores.
La designación también podría enfrentar resistencias dentro del propio oficialismo. Antes del anuncio, el titular del bloque del Partido de los Trabajadores en la Cámara baja, Pedro Uczai, expresó reparos sobre la posibilidad de que Trabuco asumiera esa responsabilidad.
El antecedente de Joaquim Levy durante la administración de Rousseff funciona como una referencia de las dificultades políticas que puede enfrentar cualquier intento de ajuste fiscal. Su programa encontró una fuerte oposición dentro del propio espacio gobernante y su permanencia en el cargo duró menos de un año.
Ahora, Trabuco tendrá el desafío de recuperar la confianza de los inversores, contener las preocupaciones por la evolución de la deuda y, al mismo tiempo, convencer a los sectores aliados de Lula de que la disciplina fiscal puede convivir con las políticas de crecimiento e inclusión social.