El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó un decreto que reglamenta la Enmienda Constitucional aprobada por el Congreso en octubre pasado. La normativa establece la implementación del esquema 5x2, que contempla cinco días de actividad laboral y dos jornadas de descanso.
Brasil cambia las reglas del trabajo: Lula oficializó la jornada 5x2 sin rebajas salariales
El nuevo régimen contempla una reducción progresiva del límite semanal, garantiza dos días de descanso remunerado y establece un cronograma de implementación que comenzará en diciembre de 2026.
El mandatario encabezó un acto en el Palacio de Planalto, en Brasilia, acompañado por funcionarios y representantes sindicales. Durante su intervención, destacó la importancia de mejorar las condiciones laborales y sostuvo que la nueva modalidad representa un avance en materia de derechos para los trabajadores.
"Lo que estamos haciendo aquí es intentar humanizar el mundo del trabajo para que las personas salgan a trabajar no pensando que van al infierno, sino que salgan a trabajar pensando que van a un lugar cómodo, que van a tener una jornada normal, que van a ser tratadas con respeto y que van a volver a casa con mucha tranquilidad", expresó Lula.
Cuándo comenzará a aplicarse
La implementación del nuevo régimen se realizará en dos etapas, con una reducción gradual del límite de horas semanales.
El cronograma establece las siguientes modificaciones:
- Desde el 16 de diciembre de 2026: la jornada máxima será de 42 horas semanales.
- Desde el 16 de diciembre de 2027: el límite se reducirá a 40 horas semanales.
En ambos períodos, los trabajadores tendrán garantizados dos días de descanso por semana, como parte de la eliminación progresiva del esquema 6x1, que contempla seis días de trabajo y uno de descanso.
Qué pasará con los salarios
Uno de los puntos centrales de la reglamentación es que la reducción de la jornada no podrá implicar una disminución salarial.
El ministro de Trabajo y Empleo, Luiz Marinho, aseguró que ningún trabajador podrá sufrir una rebaja en sus ingresos como consecuencia de la modificación. También confirmó que se conservarán los pisos salariales establecidos para cada categoría.
La normativa establece como regla general dos días de descanso remunerado por semana. Sin embargo, contempla algunas excepciones: en determinadas circunstancias, los empleados podrán trabajar durante una de esas jornadas originalmente destinadas al descanso, siempre que reciban otro día libre dentro del mismo mes.
En esos casos, el día trabajado deberá abonarse como hora extra y el descanso compensatorio también será remunerado.
Además, quienes actualmente cumplen jornadas de 40 horas semanales o menos, pero todavía trabajan bajo un esquema de seis días laborales, también tendrán derecho a dos días de descanso.
Cuántos trabajadores serán alcanzados
De acuerdo con los datos difundidos, actualmente 14,8 millones de trabajadores brasileños están sujetos al régimen 6x1. A su vez, otros 21,7 millones ya cumplen jornadas organizadas bajo el esquema 5x2, aunque todavía trabajan un total de 44 horas semanales.
Con la nueva reglamentación, Brasil busca modificar la organización del tiempo laboral y avanzar hacia una reducción de las horas de actividad sin afectar los ingresos.
Durante el acto oficial, el presidente también hizo referencia al impacto de los avances tecnológicos y digitales en el mundo del trabajo.
Lula consideró que estas transformaciones permitieron aumentar la productividad y facilitar distintas actividades comerciales. En ese contexto, planteó que los beneficios de la modernización también deben traducirse en mejores condiciones laborales y mayores posibilidades de descanso.