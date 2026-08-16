Elecciones presidenciales

Lula lanzó su campaña para la reelección en Brasil y busca recuperar el voto de los trabajadores

El presidente brasileño inició formalmente su campaña para las elecciones de octubre desde São Bernardo do Campo, un lugar emblemático de su trayectoria sindical. El mandatario enfrenta el desafío de acercarse a una nueva generación de trabajadores, marcada por el empleo informal y las plataformas digitales.