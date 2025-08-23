Decisión energética en Asia

Taiwán vota en un referéndum histórico el futuro de su última central nuclear

El 23 de agosto los taiwaneses decidirán si la planta de Maanshan-2 vuelve a funcionar o queda definitivamente clausurada. La consulta enfrenta al gobierno con la oposición y puede redefinir la política energética de la isla en medio de tensiones con China.