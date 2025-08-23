#HOY:

Decisión energética en Asia

Taiwán vota en un referéndum histórico el futuro de su última central nuclear

El 23 de agosto los taiwaneses decidirán si la planta de Maanshan-2 vuelve a funcionar o queda definitivamente clausurada. La consulta enfrenta al gobierno con la oposición y puede redefinir la política energética de la isla en medio de tensiones con China.

Central nuclear de Maanshan, Taiwán. Crédito: Taiwan News
 13:34
 / 
Por: 

Taiwán enfrenta un momento decisivo con el próximo referéndum nacional previsto para el 23 de agosto de 2025, que determinará si la segunda unidad de la central nuclear de Maanshan, recientemente desconectada, debe reiniciarse o no,

¿Por qué se realiza el referéndum?

El referéndum surgió de una iniciativa legislativa impulsada en abril por el Partido Popular de Taiwán (TPP), con apoyo del mayor partido opositor, el Kuomintang (KMT).

Mirá tambiénChina y la rebeldía de Taiwán

La propuesta responde a la desactivación completa del reactor Maanshan-2 el 17 de mayo —última planta nuclear en actividad— como parte de la promesa gubernamental de lograr un país “sin energía nuclear” .

Taiwan President Lai Ching-te walks after delivering a speech at the opening ceremony of Computex in Taipei, Taiwan May 20, 2025. REUTERS/Ann Wang TPX IMAGES OF THE DAYLai Ching-te, presidente de Taiwán. Crédito: REUTERS/Ann Wang

Ante esta decisión, la oposición consideró clave permitir a la ciudadanía decidir si la central debería volver a operar, siempre que una autoridad competente confirme que no hay problemas de seguridad.

¿De qué trata exactamente la consulta?

La pregunta del referéndum es clara: “¿Está de acuerdo en que la central nuclear de Maanshan continúe operando luego de la aprobación de la autoridad competente y la confirmación de que no existen riesgos de seguridad?”

Mirá tambiénLa pulseada de Estados Unidos y China por el conocimiento

La Comisión Central Electoral (CCE) ha dispuesto realizar, entre el 7 y el 15 de agosto, cinco foros públicos de debate: la Legislatura defenderá el “sí”, mientras que el Ejecutivo y organismos vinculados expondrán los argumentos en contra.

Central nuclear de Maanshan, Taiwán. Crédito: GlobalTaiwanInstituteCentral nuclear de Maanshan, Taiwán. Crédito: GlobalTaiwanInstitute

El referéndum es una de las pocas iniciativas ciudadanas de alto impacto aprobadas por la CCE entre varias propuestas enviadas por el KMT y TPP, que incluyeron temas como la pena capital, el restablecimiento de tribunales militares o la votación por aislamiento. Sin embargo, solo la propuesta nuclear superó la revisión institucional.

¿Qué resultados podrían derivarse del referéndum?

El impacto del referéndum dependerá del resultado y de la participación. Para que el “sí” sea válido, debe convocarse a más de un 25 % del padrón electoral y obtener más votos a favor que en contra.

  • Si se aprueba: la unidad Maanshan-2 podría reactivar sus operaciones por hasta 20.
  • Si se rechaza: se mantendría la hoja de ruta de eliminación gradual de la energía nuclear, retirando definitivamente esta fuente del mix energético.

Este referéndum se enmarca en una creciente tensión política interna, marcada por una energética polarización entre el gobierno (DPP) y la oposición (KMT), y el contexto de presiones geopolíticas de la República Popular de China.

El injerencia extranjera

Mientras Beijing ejerce presión diplomática y operaciones de influencia para condicionar la política interna de Taiwán, Estados Unidos reafirma su respaldo como garante de la estabilidad en el Estrecho.”

Por un lado, la estrategia de frente unido del Partido Comunista Chino, incluyendo propaganda en redes y viajes financiados hacia el continente, busca influir en el clima político taiwanés, especialmente durante procesos como este referéndum. En contrapartida, Estados Unidos ha intensificado su apoyo a Taiwán en defensa de su autonomía y estabilidad, advirtiendo que un cambio brusco, o una merma en el respaldo, podría provocar un desequilibrio regiona

A staff member organizes U.S. imported beef at a supermarket, as the U.S. prepares to announce tariffs on Taiwan, in Taipei, Taiwan July 31, 2025. REUTERS/Ann WangCarne importada de Estados Unidos en Taiwán, parte de las polémicas por aranceles de Trump. Crédito: Reuters

Este 2025, el Departamento de Estado estadounidense modificó su sitio web eliminando una frase que negaba el apoyo a la independencia de Taiwán, y agregó respaldo a su participación en organismos internacionales

Además, se presentaron iniciativas como el Taiwan Relations Reinforcement Act y el Taiwan International Solidarity Act, que fortalecen la relación bilateral y contrarrestan la presión china en la ONU y otros foros. También circuló una resolución bipartidista en el Congreso de EE. UU. que reafirma el apoyo a Taiwán y cuestiona el uso del Principio de Una Sola China para limitar su reconocimiento

