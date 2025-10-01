Un influencer falleció al estrellarse con su helicóptero ultraligero durante una transmisión en vivo

El 27 de septiembre de 2025, Tang Feiji, un influencer chino de 55 años conocido en redes sociales como “Tang Aeronave”, perdió la vida tras estrellarse con un helicóptero ultraligero que él mismo había construido.
El 27 de septiembre de 2025, Tang Feiji, un influencer chino de 55 años conocido en redes sociales como “Tang Aeronave”, perdió la vida tras estrellarse con un helicóptero ultraligero que él mismo había construido.
El accidente ocurrió en la ciudad de Guangyuan, en la provincia de Sichuan, y fue transmitido en vivo a través de Douyin, la versión china de TikTok. La secuencia muestra cómo la aeronave pierde el control, se precipita al suelo y se incendia en cuestión de segundos.
Tang Feiji había adquirido el helicóptero ultraligero en 2024 por un valor aproximado de 49.000 dólares. El modelo, de rotores coaxiales y un solo asiento, pesaba alrededor de 115 kilos y podía alcanzar una altura de 600 metros y una velocidad de casi 100 km/h.
En sus videos anteriores, Feiji afirmaba que con solo seis horas de práctica y una semana de estudio teórico se sentía capacitado para pilotarlo. Sin embargo, no contaba con licencia de vuelo ni con paracaídas, elementos esenciales para la seguridad en vuelos de este tipo.
La transmisión en vivo del accidente generó una rápida difusión en redes sociales, provocando una mezcla de asombro, tristeza y preocupación por la seguridad en actividades recreativas aéreas. El caso ha reavivado el debate sobre la regulación de vuelos con aeronaves ligeras y la necesidad de establecer normativas claras para prevenir tragedias similares.
Tang Feiji era una figura conocida en plataformas de videos cortos, donde compartía sus experiencias como piloto amateur. Su trágica muerte pone de relieve los riesgos asociados a la falta de formación adecuada y a la ausencia de regulaciones estrictas en actividades recreativas que involucran aeronaves. Las autoridades chinas han iniciado una investigación para determinar las causas exactas del accidente y evaluar posibles responsabilidades.
