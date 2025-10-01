En China

Un influencer falleció al estrellarse con su helicóptero ultraligero durante una transmisión en vivo

Tang Feiji, conocido como “Tang Aeronave”, falleció el 27 de septiembre en Guangyuan, China, mientras pilotaba un helicóptero ultraligero de fabricación propia. La tragedia fue transmitida en vivo por la plataforma Douyin.