Un total de 320 turistas fueron rescatados el lunes luego de que una falla técnica interrumpiera el funcionamiento del teleférico Gulmarg, en la región de Jammu y Cachemira, en India. El incidente dejó a los pasajeros varados en las cabinas a gran altura, lo que activó un operativo de emergencia.
India: turistas quedaron varados a 150 metros y fueron rescatados tras seis horas
El operativo de emergencia se extendió durante varias horas en una zona montañosa luego de que un desperfecto técnico dejara a decenas de personas suspendidas en las cabinas de un sistema de transporte aéreo.
Las autoridades actuaron con rapidez y desplegaron equipos especializados que lograron evacuar de manera segura a todas las personas afectadas. Las imágenes del rescate circularon rápidamente en redes sociales debido a la complejidad de la operación y la situación vivida por los turistas.
Operativo de rescate en altura
Las tareas se desarrollaron en una zona montañosa, lo que dificultó las maniobras de los rescatistas. El trabajo en altura, sumado a las condiciones climáticas adversas, complicó el acceso a las cabinas detenidas.
Los equipos debieron realizar procedimientos específicos para garantizar la seguridad de los pasajeros, que permanecían suspendidos a gran altura mientras se desarrollaba el operativo.
Seis horas de trabajo
El rescate se extendió durante aproximadamente seis horas hasta que todos los turistas fueron evacuados sin incidentes. Las autoridades destacaron la coordinación de los equipos de emergencia y el esfuerzo realizado en un contexto de alta complejidad operativa.
Una vez finalizado el operativo, se informó que los rescatistas recibirán reconocimientos por su labor durante la intervención.
El hecho tuvo amplia difusión en redes sociales debido a la cantidad de personas involucradas y a la situación de riesgo que implicó la detención del sistema en pleno funcionamiento. Las imágenes del rescate mostraron el despliegue de los equipos en un entorno montañoso y de difícil acceso.