El episodio ocurrió en la localidad austríaca de Piesendorf, en medio de una jornada de vuelo sobre los Alpes. La protagonista fue Sabrina, una parapentista oriunda de Alta Austria que realizaba un recorrido aéreo cuando una avioneta tipo Cessna 172 terminó impactando contra su planeador.
Una parapentista sobrevivió tras chocar en pleno vuelo con una avioneta en Austria
Una mujer de 44 años sobrevivió a un dramático accidente aéreo en Austria luego de que una avioneta impactara contra su parapente en plena maniobra de vuelo. El episodio ocurrió en la región de Pinzgau y quedó registrado en video. La deportista logró activar el paracaídas de emergencia y aterrizar con lesiones leves, mientras que el piloto de la aeronave también consiguió regresar sin inconvenientes.
Las imágenes del accidente comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y generaron conmoción por la violencia del choque. En la filmación se observa cómo la aeronave alcanza la vela del parapente y provoca daños severos en plena altura.
Un impacto inesperado en el aire
Según medios locales, el accidente ocurrió cerca del refugio Pinzgauer Hütte, alrededor de las 13.15. Sabrina había despegado desde la montaña Schmittenhöhe y avanzaba hacia Piesendorf cuando la avioneta, piloteada por un hombre de 28 años, terminó colisionando desde atrás.
En un primer momento trascendió que la mujer realizaba maniobras aéreas al momento del impacto. Sin embargo, posteriormente las autoridades aclararon que la parapentista volaba de manera estable y en línea recta cuando fue alcanzada por la aeronave.
La hélice del avión rasgó parte del parapente y dejó a la deportista prácticamente sin control en el aire. Frente a esa situación extrema, Sabrina accionó el paracaídas de emergencia y comenzó un descenso controlado hacia una zona forestal.
El aterrizaje que evitó una tragedia
Los equipos de rescate indicaron que la mujer logró aterrizar sobre un camino de montaña y fue asistida minutos después. Posteriormente, un helicóptero de las fuerzas de seguridad la trasladó hasta el aeropuerto de Zell am See para una evaluación médica.
Los médicos confirmaron que sufrió golpes y contusiones, aunque ninguna lesión de gravedad. Desde el operativo de rescate admitieron que el desenlace favorable estuvo marcado por “una enorme cuota de suerte”.
Por su parte, el piloto de la avioneta, que realizaba un vuelo panorámico por la región alpina, consiguió regresar al aeropuerto sin sufrir heridas. Declaró ante las autoridades que no logró advertir a tiempo la presencia del parapente para evitar el choque.
El mensaje de la deportista tras sobrevivir
Horas después del accidente, Sabrina publicó un mensaje en sus redes sociales donde expresó su sorpresa por haber sobrevivido. “Todavía no puedo creer que esté escribiendo esto”, señaló junto a imágenes del episodio.
La mujer suele compartir contenidos vinculados al parapente, escaladas y vuelos de montaña. En sus publicaciones aparecen travesías en paisajes alpinos y registros de actividades de alto riesgo en distintas zonas de Austria.