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Una parapentista sobrevivió tras chocar en pleno vuelo con una avioneta en Austria

Una mujer de 44 años sobrevivió a un dramático accidente aéreo en Austria luego de que una avioneta impactara contra su parapente en plena maniobra de vuelo. El episodio ocurrió en la región de Pinzgau y quedó registrado en video. La deportista logró activar el paracaídas de emergencia y aterrizar con lesiones leves, mientras que el piloto de la aeronave también consiguió regresar sin inconvenientes.